Александр Кокорин: "В матче со "Спартаком" все решил настрой"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил, что после неудачного результата в Лиге Европы команда не могла не победить "Спартак" (5:1) в 4-м туре чемпионата России. По словам форварда, футболисты сине-бело-голубых устроили для болельщиков настоящий праздник.

– Мы очень довольны. Вы видели, как много болельщиков было на трибунах. Наверное, это рекордная посещаемость, – отметил Кокорин в эфире программы "8-16". - Мы счастливы. Подарили фанатам праздник. Всем понравилось.

Полагаю, все решил настрой. В Лиге Европы нас спас Лодыгин. Там у нас не получилось выиграть, а затем сразу первое большое дерби. Просто не могли не забить и не выиграть. Вечер получился отличный.