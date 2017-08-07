22:52 7 августа | Футбол — РФПЛ

Александр Кокорин: "В матче со "Спартаком" все решил настрой"

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Нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил, что после неудачного результата в Лиге Европы команда не могла не победить "Спартак" (5:1) в 4-м туре чемпионата России. По словам форварда, футболисты сине-бело-голубых устроили для болельщиков настоящий праздник.

– Мы очень довольны. Вы видели, как много болельщиков было на трибунах. Наверное, это рекордная посещаемость, – отметил Кокорин в эфире программы "8-16". - Мы счастливы. Подарили фанатам праздник. Всем понравилось.

Полагаю, все решил настрой. В Лиге Европы нас спас Лодыгин. Там у нас не получилось выиграть, а затем сразу первое большое дерби. Просто не могли не забить и не выиграть. Вечер получился отличный.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Alex3114

Ну не вообще настрой, а настрой Миллера любой ценой добыть чемпионство. С первой половиной задачи - "любой ценой" он уже безусловно справился. Справится ли со второй - большой вопрос.

23:42 7 августа

Пиитерец

Саня, купи себе персонального психоаналитика, для правильного настроя! И будет нам праздник.

23:13 7 августа

SIZ170

Саша , на каждый матч надо настраиваться, это ваша работа....

23:04 7 августа