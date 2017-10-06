Александр Кокорин: "Трансфер Дзюбы из "Зенита" просто бессмыслен"

Нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кокорин отметил, что, если форвард санкт-петербургской команды Артем Дзюба продолжит выходить на поле, его трансфер в другой клуб будет бессмыслен. Он также добавил, что в следующий раз Дзюбу могут вызвать в национальную команду, потому что в России есть мало хороших нападающих.

– С Дзюбой общаетесь, находясь в сборной?

– Переписываемся. У него хорошее настроение, – сказал в эфире телеканала "Россия 24" слова Кокорина. – Он занимается своей ногой, она продолжает болеть.

– Вы говорили, что он мог уйти из "Зенита"? Он действительно собирался это сделать?

– Не знаю, рассматривал ли он такой вариант, со мной он не делился этой информацией. Но я понимаю, что он, наверное, хотел уйти, потому что желал играть. Тем более скоро чемпионат мира. Если он будет выходить на поле, как сейчас в "Зените", то речи об уходе быть не может. Он в сильной команде, и семья его живет в Петербурге, поэтому трансфер просто бессмыслен. Когда Артем не играл, то это сбило его настрой. Сам он парень уверенный, но, наверное, все-таки задумался об этом.

– Он расстроен, что его сейчас не вызвали в сборную?

– Думаю, да. Все расстраиваются. Если он продолжит играть и будет забивать, то его вызовут, потому что у нас мало хороших форвардов.

Товарищеский матч Россия – Корея пройдет в субботу, 7 октября, начало встречи – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.​ Следующий матч россияне проведут 10 октября в Казани против Ирана.