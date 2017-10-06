Александр Кокорин: "Сыграть на фланге? Без проблем. Тем более за сборную"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин в эфире телеканала "Россия 24" сказал, что его невызов в сборную на Кубок конфедераций не стал сюрпризом. По его словам, он общался перед турниром с главным тренером команды Станиславом Черчесовым.

– Вернемся к вашей позиции. То есть на Евро-2016 вы тоже играли не на свой любимой позиции?

– В сборной собраны лучшие футболисты, а мест на всех не хватает. Поэтому всех хотят расставить и найти место каждому. Понятное дело, что ты хочешь играть на своем любимом месте, но в сборной нужно с пониманием относиться к этому. И тогда мы понимали, что каждому нашли место, и мы должны были выполнять свои задания. Но получилось плохо.

– Сейчас готовы снова сыграть на фланге?

– Без проблем. Главное – играть. Тем более за сборную.

– То есть вы не знаете, какую роль будете играть в матче с Кореей?

– Пока нет.

– Вы общались с Черчесовым пока отсутствовали в сборной?

– Да. Перед Кубком конфедераций обо всем поговорили. Больше, наверное, не было смысла общаться.

– Когда не получили вызов на Кубок конфедераций удивились?