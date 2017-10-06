Александр Кокорин: "Сыграть на фланге? Без проблем. Тем более за сборную"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин в эфире телеканала "Россия 24" сказал, что его невызов в сборную на Кубок конфедераций не стал сюрпризом. По его словам, он общался перед турниром с главным тренером команды Станиславом Черчесовым.
– Вернемся к вашей позиции. То есть на Евро-2016 вы тоже играли не на свой любимой позиции?
– В сборной собраны лучшие футболисты, а мест на всех не хватает. Поэтому всех хотят расставить и найти место каждому. Понятное дело, что ты хочешь играть на своем любимом месте, но в сборной нужно с пониманием относиться к этому. И тогда мы понимали, что каждому нашли место, и мы должны были выполнять свои задания. Но получилось плохо.
– Сейчас готовы снова сыграть на фланге?
– Без проблем. Главное – играть. Тем более за сборную.
– То есть вы не знаете, какую роль будете играть в матче с Кореей?
– Пока нет.
– Вы общались с Черчесовым пока отсутствовали в сборной?
– Да. Перед Кубком конфедераций обо всем поговорили. Больше, наверное, не было смысла общаться.
– Когда не получили вызов на Кубок конфедераций удивились?
– Сюрпризом для меня это не стало. Но узнал я об этом от Черчесова за неделю или дней за десять до объявления состава, поэтому постарался переключиться на свои дела, чтобы не расстраиваться.