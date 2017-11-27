Александр Кокорин: "Спартак" первый забил. Ему больше повезло"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин после поражения от "Спартака" (1:3) в матче 18-го тура чемпионата России что красно-белые хотели реабилитироваться за игру первого круга. Тогда москвичи проиграли со счетом 1:5.
– За счет чего "Спартак" переиграл "Зенит"?
– Забили два быстрых мяча, за счет индивидуальных действий, атак. Игра была хорошая. Кто забил бы – тот и выиграл. "Спартак" первый забил, поэтому ему больше повезло.
– "Спартак" в первой встрече в сейчас – это две разные команды?
– Все играют по-другому. "Спартак" хотел реабилитироваться, и у него это получилось. Дома всегда лучше играть.
– "Локомотив" еще сильнее оторвался от "Зенита". Насколько это критично для вашей команды?
– Конечно, критично. Отрыв уже шесть очков, надо догонять.
– Дриусси сказал, что если станет чемпионом, то купит Ламборгини. Что вы бы пообещали?
– Ничего. Я думаю, это какие-то шутки. Сейчас много работы, не до разговоров.
– В середине второго тайма Фернанду получил вторую желтую карточку. Это действительно было удаление?
– Я не понял. Кто-то прокинул мяч, и он его ударил. Фол на желтую карточку, а у него уже была. Поэтому, конечно. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
Russellmoto
Давно так не смеялся..
22:46
Курт Лямке
Кокорин - это новая генерация футболистов, понты и базар заменяют все!
22:45
werder63
Какие ноющие тренеры (Луческу, Манчини), такой ноющий и игрочишко! А то, что ни одного гола не забили (автогол Самедова не в счет) они и не увидели)))
22:45
Помор
Кокорин, надо смотреть матчи соперников, а не базарить по-пустому, вдруг бы и забил квадратного в прямоугольные ворота.
22:42
trv71
Гол Зенита как раз чистое везение: два удачных рикошета, удар по центру. Даже если бы Самедов не трогал - Селихов брал, если не взял - то за его спиной на ленточке стоял баклан - это офсайд.
22:40
Friendship07
балабол, который трепется языком. На деле -пшик.
22:39
баламошка
Какашин))
22:37
kb minsk
КокоШин, уха-ха
22:34
bvb1987
кокоша)))))))) редакторы троллят алехандро)
22:33
Нюх
ну уморили с заголовком))))) знатные тролли)))
22:33
Andrey6201
СЭкс окончательно спился
22:33
Keano
да хорош уже Саньку троллить, Кокошин,Кокорий ))
22:32
С.Мороз
ИСПРАВЬТЕ ЗАГОЛОВОК)))кокошин???
22:31
Веравалер
Гы-гы... КОКОШИН ))))))))))
22:31
wasp00000
Чё ещё за "Кокошин"?
22:31