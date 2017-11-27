22:28 | Футбол — РФПЛ

Александр Кокорин: "Спартак" первый забил. Ему больше повезло"

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Нападающий "Зенита" Александр Кокорин после поражения от "Спартака" (1:3) в матче 18-го тура чемпионата России что красно-белые хотели реабилитироваться за игру первого круга. Тогда москвичи проиграли со счетом 1:5.

– За счет чего "Спартак" переиграл "Зенит"?

– Забили два быстрых мяча, за счет индивидуальных действий, атак. Игра была хорошая. Кто забил бы – тот и выиграл. "Спартак" первый забил, поэтому ему больше повезло.

– "Спартак" в первой встрече в сейчас – это две разные команды?

– Все играют по-другому. "Спартак" хотел реабилитироваться, и у него это получилось. Дома всегда лучше играть.

– "Локомотив" еще сильнее оторвался от "Зенита". Насколько это критично для вашей команды?

– Конечно, критично. Отрыв уже шесть очков, надо догонять.

– Дриусси сказал, что если станет чемпионом, то купит Ламборгини. Что вы бы пообещали?

– Ничего. Я думаю, это какие-то шутки. Сейчас много работы, не до разговоров.

– В середине второго тайма Фернанду получил вторую желтую карточку. Это действительно было удаление?

– Я не понял. Кто-то прокинул мяч, и он его ударил. Фол на желтую карточку, а у него уже была. Поэтому, конечно. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Спартак М - Зенит

 

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КОММЕНТАРИИ (15)
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Russellmoto

Давно так не смеялся..

22:46

Курт Лямке

Кокорин - это новая генерация футболистов, понты и базар заменяют все!

22:45

werder63

Какие ноющие тренеры (Луческу, Манчини), такой ноющий и игрочишко! А то, что ни одного гола не забили (автогол Самедова не в счет) они и не увидели)))

22:45

Помор

Кокорин, надо смотреть матчи соперников, а не базарить по-пустому, вдруг бы и забил квадратного в прямоугольные ворота.

22:42

trv71

Гол Зенита как раз чистое везение: два удачных рикошета, удар по центру. Даже если бы Самедов не трогал - Селихов брал, если не взял - то за его спиной на ленточке стоял баклан - это офсайд.

22:40

Friendship07

балабол, который трепется языком. На деле -пшик.

22:39

баламошка

Какашин))

22:37

kb minsk

КокоШин, уха-ха

22:34

bvb1987

кокоша)))))))) редакторы троллят алехандро)

22:33

Нюх

ну уморили с заголовком))))) знатные тролли)))

22:33

Andrey6201

СЭкс окончательно спился

22:33

Keano

да хорош уже Саньку троллить, Кокошин,Кокорий ))

22:32

С.Мороз

ИСПРАВЬТЕ ЗАГОЛОВОК)))кокошин???

22:31

Веравалер

Гы-гы... КОКОШИН ))))))))))

22:31

wasp00000

Чё ещё за "Кокошин"?

22:31