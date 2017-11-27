Александр Кокорин: "Спартак" первый забил. Ему больше повезло"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин после поражения от "Спартака" (1:3) в матче 18-го тура чемпионата России что красно-белые хотели реабилитироваться за игру первого круга. Тогда москвичи проиграли со счетом 1:5.

– За счет чего "Спартак" переиграл "Зенит"?

– Забили два быстрых мяча, за счет индивидуальных действий, атак. Игра была хорошая. Кто забил бы – тот и выиграл. "Спартак" первый забил, поэтому ему больше повезло.

– "Спартак" в первой встрече в сейчас – это две разные команды?

– Все играют по-другому. "Спартак" хотел реабилитироваться, и у него это получилось. Дома всегда лучше играть.

– "Локомотив" еще сильнее оторвался от "Зенита". Насколько это критично для вашей команды?

– Конечно, критично. Отрыв уже шесть очков, надо догонять.

– Дриусси сказал, что если станет чемпионом, то купит Ламборгини. Что вы бы пообещали?

– Ничего. Я думаю, это какие-то шутки. Сейчас много работы, не до разговоров.

– В середине второго тайма Фернанду получил вторую желтую карточку. Это действительно было удаление?

– Я не понял. Кто-то прокинул мяч, и он его ударил. Фол на желтую карточку, а у него уже была. Поэтому, конечно. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)