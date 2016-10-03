Александр Кокорин: "Спартак" недоволен судейством? А что им остается?"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин в эфире передачи "8-16" подчеркнул, что считает заслуженной победу команды в матче 9-го тура чемпионата России со "Спартаком" (4:2). Напомним, что представители красно-белых после встречи раскритиковали работу судейской бригады.

– "Спартак" недоволен судейством? А что им еще остается? Считаю, что мы полностью переиграли противника, – сказал Кокорин.

Арбитр ошибся - "Зенит" заработал пенальти. Насколько обоснованны претензии "Спартака"