22:40 3 октября | ФУТБОЛ — РФПЛ

Александр Кокорин: "Спартак" недоволен судейством? А что им остается?"

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Нападающий "Зенита" Александр Кокорин в эфире передачи "8-16" подчеркнул, что считает заслуженной победу команды в матче 9-го тура чемпионата России со "Спартаком" (4:2). Напомним, что представители красно-белых после встречи раскритиковали работу судейской бригады.

– "Спартак" недоволен судейством? А что им еще остается? Считаю, что мы полностью переиграли противника, – сказал Кокорин.

Арбитр ошибся - "Зенит" заработал пенальти. Насколько обоснованны претензии "Спартака"

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КОММЕНТАРИИ (13)
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shms

При чем тут стадион, музей и т.д. Если вы от них тащитесь-то и ходите по ним. А я кайфую от ИГРЫ своей команды. И радуюсь, пусть я не очень умный

00:05

Alexx_mipt

полностью? только если ртом

00:05

ЗЮК

shms,подрюкивают тебя.С Ростовом летели,пока судья на вмешался.В Израиле только в большинстве смогли победить.Стадион-позор города.Продолжай радоваться,не очень умный человек.

23:51 3 октября

shms

А что им остается, бедняжечкам? Опять подрючкивать на матчи 90-х годов и обвинять всех в их косяках. Ну вел бы спартак 3-2 в момент нарушения Кришито и судья бы не свиснул и все. Свиньи не возмущались бы.

23:42 3 октября

Alex3114

Ну, что они могут? Ну, например, как-то договориться с остальными клубами и совместно проспонсировать судей на диаметрально противоположное судейство игр с участием гнилых. И затем в следующем сезоне поржать, глядя на мучения кокоши, игрочишки и витселя, а заодно над возмущениями цыгана нравами российской фнл :)

23:41 3 октября

Lars Berger

Молчи, Саша. Только молчи!

23:36 3 октября

Dexterous

Bolela N1, ожидаемой Миллером победы!

23:35 3 октября

Sandberg

Ну он то, кстати, отыграл один из лучших матчей за Зеню, так что имеет право)

23:34 3 октября

Bolela N1

Как легко почувствовать себя звездой после победы над Спартаком

23:31 3 октября

serzheo

Как- что? Горячий кофе и яичницу с колбасой, и побыстрее.

23:26 3 октября

onlywhitespartak

Ты разве перепить можешь и то сомневаюсь ))

23:25 3 октября

rac135

"Спартак" недоволен судейством? А что им еще остается? – сказал Кокорин. Поехать в Монте-Карло и взять тебя с собой как гида)

23:19 3 октября

Dexterous

Ты уже давно переиграл свою печень игристым... Самый бездарный талант...

23:00 3 октября

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