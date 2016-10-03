Александр Кокорин: "Спартак" недоволен судейством? А что им остается?"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин в эфире передачи "8-16" подчеркнул, что считает заслуженной победу команды в матче 9-го тура чемпионата России со "Спартаком" (4:2). Напомним, что представители красно-белых после встречи раскритиковали работу судейской бригады.
– "Спартак" недоволен судейством? А что им еще остается? Считаю, что мы полностью переиграли противника, – сказал Кокорин.
Арбитр ошибся - "Зенит" заработал пенальти. Насколько обоснованны претензии "Спартака"
shms
При чем тут стадион, музей и т.д. Если вы от них тащитесь-то и ходите по ним. А я кайфую от ИГРЫ своей команды. И радуюсь, пусть я не очень умный
00:05
Alexx_mipt
полностью? только если ртом
00:05
ЗЮК
shms,подрюкивают тебя.С Ростовом летели,пока судья на вмешался.В Израиле только в большинстве смогли победить.Стадион-позор города.Продолжай радоваться,не очень умный человек.
23:51 3 октября
shms
А что им остается, бедняжечкам? Опять подрючкивать на матчи 90-х годов и обвинять всех в их косяках. Ну вел бы спартак 3-2 в момент нарушения Кришито и судья бы не свиснул и все. Свиньи не возмущались бы.
23:42 3 октября
Alex3114
Ну, что они могут? Ну, например, как-то договориться с остальными клубами и совместно проспонсировать судей на диаметрально противоположное судейство игр с участием гнилых. И затем в следующем сезоне поржать, глядя на мучения кокоши, игрочишки и витселя, а заодно над возмущениями цыгана нравами российской фнл :)
23:41 3 октября
Lars Berger
Молчи, Саша. Только молчи!
23:36 3 октября
Dexterous
Bolela N1, ожидаемой Миллером победы!
23:35 3 октября
Sandberg
Ну он то, кстати, отыграл один из лучших матчей за Зеню, так что имеет право)
23:34 3 октября
Bolela N1
Как легко почувствовать себя звездой после победы над Спартаком
23:31 3 октября
serzheo
Как- что? Горячий кофе и яичницу с колбасой, и побыстрее.
23:26 3 октября
onlywhitespartak
Ты разве перепить можешь и то сомневаюсь ))
23:25 3 октября
rac135
"Спартак" недоволен судейством? А что им еще остается? – сказал Кокорин. Поехать в Монте-Карло и взять тебя с собой как гида)
23:19 3 октября
Dexterous
Ты уже давно переиграл свою печень игристым... Самый бездарный талант...
23:00 3 октября