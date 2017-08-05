Александр Кокорин: "Слухи об уходе Дзюбы из "Зенита" не имеют под собой оснований"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин в преддверии матча 4-го тура чемпионата России против "Спартака" отметил, что нападающего команды Артема Дзюбу беспокоит его игровая практика при Роберто Манчини, информирует ТАСС. Тем не менее Кокорин выразил уверенность в том, что команда рассчитывает на Дзюбу.

– Манчини поставил перед вами с Артемом Дзюбой задачу забить за сезон 35 голов на двоих. Луиз Адриану сказал, что они с Квинси Промесом забьют больше.

– Посмотрим. Я не думаю, что это был какой-то вызов нам. Понятно, что спартаковцы будут стараться забить больше и это нормально для нападающих. В любом клубе игроки группы атаки хотят принести как можно больше пользы. У меня нет такого чувства, что теперь мы кровь из носу должны забить 35 мячей, а на команду даже не оглядываться. Ясно, что любой нападающий хочет забить много, но командные интересы и общекомандный успех должны быть на первом месте.

– Какой игрок сейчас самый сильный в чемпионате России?

– Я могу судить только по нашей команде. Жулиану провел неплохой прошлый сезон, Дзюба тоже, но мог забить чуть больше. Судить об игре других команд мне бы не хотелось.

– Ваш одноклубник и друг Дзюба при новом тренере стал реже попадать в состав. В прессе говорят о его возможном переходе в другой клуб. Его беспокоит сложившаяся ситуация?

– Все эти слухи не имеют под собой никаких оснований. Так же недавно пресса писала и про меня, что я могу перейти куда-то или меня могут обменять – это все выдумки. Если спросить у тех людей, которые это пишут, они не смогут привести никаких доказательств. Я бы не сказал, что такие моменты сильно мешают играть, просто непонятно, откуда это все берется. Конечно, Артема беспокоит тот факт, что он стал играть меньше, но я знаю, что в клубе на него надеются, и уверен, что в будущем все будет хорошо.

Напомним, матч "Зенит" – "Спартак" состоится в воскресенье, 6 августа, начало – в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.