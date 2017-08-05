Александр Кокорин: "Слухи об уходе Дзюбы из "Зенита" не имеют под собой оснований"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин в преддверии матча 4-го тура чемпионата России против "Спартака" отметил, что нападающего команды Артема Дзюбу беспокоит его игровая практика при Роберто Манчини, информирует ТАСС. Тем не менее Кокорин выразил уверенность в том, что команда рассчитывает на Дзюбу.
– Манчини поставил перед вами с Артемом Дзюбой задачу забить за сезон 35 голов на двоих. Луиз Адриану сказал, что они с Квинси Промесом забьют больше.
– Посмотрим. Я не думаю, что это был какой-то вызов нам. Понятно, что спартаковцы будут стараться забить больше и это нормально для нападающих. В любом клубе игроки группы атаки хотят принести как можно больше пользы. У меня нет такого чувства, что теперь мы кровь из носу должны забить 35 мячей, а на команду даже не оглядываться. Ясно, что любой нападающий хочет забить много, но командные интересы и общекомандный успех должны быть на первом месте.
– Какой игрок сейчас самый сильный в чемпионате России?
– Я могу судить только по нашей команде. Жулиану провел неплохой прошлый сезон, Дзюба тоже, но мог забить чуть больше. Судить об игре других команд мне бы не хотелось.
– Ваш одноклубник и друг Дзюба при новом тренере стал реже попадать в состав. В прессе говорят о его возможном переходе в другой клуб. Его беспокоит сложившаяся ситуация?
– Все эти слухи не имеют под собой никаких оснований. Так же недавно пресса писала и про меня, что я могу перейти куда-то или меня могут обменять – это все выдумки. Если спросить у тех людей, которые это пишут, они не смогут привести никаких доказательств. Я бы не сказал, что такие моменты сильно мешают играть, просто непонятно, откуда это все берется. Конечно, Артема беспокоит тот факт, что он стал играть меньше, но я знаю, что в клубе на него надеются, и уверен, что в будущем все будет хорошо.
Напомним, матч "Зенит" – "Спартак" состоится в воскресенье, 6 августа, начало – в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.
Дополнительная информация
- Александр Кокорин
- Артем Дзюба
- Зенит СПб
- Спартак (футбол)
- Роберто Манчини
- Луиз Адриану
- Квинси Промес
- Жулиану Виктор де Паула
old grumbler
Если спросить у тех людей, которые это пишут, они не смогут привести никаких доказательств. Я бы не сказал, что такие моменты сильно мешают играть, просто непонятно, откуда это все берется...................................это всё берется из голов продажных журналистов и называется это просто - технология чем больше дергаешь ложью игроков тем больше шансов что игрок в нужный момент не сыграет на своём уровне начнёт сомневаться в себе и команде, а это конец любой команды... Так и был разрушен СССР много лжи и шиш в конце... Сколько лет кричали что надо слезть с нефтяной иглы и что мы имеем в результате - президент США Трамп называет главной целью США доминирование на всех газовых и нефтяных рынках!!! Что то про айфон и новые технологии ни слова
15:25 5 августа
Митяй Антибомж
Шурик знает
15:25 5 августа
SpaMan
Как Кокорин сказал, так и будет! Все поняли!?
14:43 5 августа