Александр Кокорин: "Сколько я в "Зените", "Спартак" в Питере ничего не может нам противопоставить"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил, что клуб в последние годы уверенно играет дома против "Спартака", передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН. Сегодня сине-бело-голубые разгромили действующих чемпионов России в рамках 4-го тура чемпионата России (5:1).

- Вы предложили Спартаку что-то новое по сравнению с прошлым сезоном?

- Сколько я в "Зените", "Спартак" в Питере ничего нам противопоставить не может. Нелепая игра в Москве, когда мы проиграли - тогда у нас были кадровые проблемы. Плюс ребята были больные. На это можно сделать маленькую отмазку. Когда же "Зенит" в форме, с ним тяжело играть, тем более в Петербурге.

- Дзюба сильно переживает, что не попадает в состав?

- Да, конечно. Он очень хочет играть. Тем более, хотел выйти против Спартака.

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- Что скажете о проводах Кержакова?

- Мы все с ним поговорили. Саша - легенда этого города. Желаю удачи ему в дальнейшей деятельности.

Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"