Александр Кокорин: "Сколько я в "Зените", "Спартак" в Питере ничего не может нам противопоставить"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил, что клуб в последние годы уверенно играет дома против "Спартака", передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН. Сегодня сине-бело-голубые разгромили действующих чемпионов России в рамках 4-го тура чемпионата России (5:1).
- Вы предложили Спартаку что-то новое по сравнению с прошлым сезоном?
- Сколько я в "Зените", "Спартак" в Питере ничего нам противопоставить не может. Нелепая игра в Москве, когда мы проиграли - тогда у нас были кадровые проблемы. Плюс ребята были больные. На это можно сделать маленькую отмазку. Когда же "Зенит" в форме, с ним тяжело играть, тем более в Петербурге.
- Дзюба сильно переживает, что не попадает в состав?
- Да, конечно. Он очень хочет играть. Тем более, хотел выйти против Спартака.
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- Что скажете о проводах Кержакова?
- Мы все с ним поговорили. Саша - легенда этого города. Желаю удачи ему в дальнейшей деятельности.
Odissevs
КОКОКОКОКОКОКО.
23:55 6 августа
Criogenic
Сколько не играет Кокорин при нейтральном судействе - ничего у него не выходит. А в сборной, то сколько "звезда" матчей вытащила, ой, ни одного, просто Вилков не судит - туда "судья продажная, козёл" не допускается, только тут прямиком из ФНЛ на центральный матч, чтобы обеспечить результат.
23:51 6 августа
баламошка
Всё благодаря тебе, звезда. С тобой нам даже Уэльс не страшен.
23:27 6 августа