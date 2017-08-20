Александр Кокорин: "Сейчас играю на моей любимой позиции, где у меня всю жизнь получалось"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин после матча 7-го тура чемпионата России против "Амкара" (1:0) отметил, что играть в Перми было тяжело в связи с искусственным полем. По его словам, сейчас форвард больше нацелен на ворота, чем раньше.
– Шестой гол в чемпионате, седьмой в сезоне. Что для вас изменилось?
– Больше нацелен на ворота, играю на любимой позиции – не то что свободного художника, а по всему полю и больше времени в нападении. Это моя любимая позиция, где у меня всю жизнь получалось. Думаю, только это.
– Как сегодня чувствовали себя с учетом графика через два дня на третий?
– Сейчас уже на четвертый день, так что было полегче. Но здесь тяжело, да. Искусственное поле, а мы все игры проводим на настоящем, в конце матча ливень пошел. Вроде искусственное поле, а все в грязи.(Официальный сайт "Зенита")
Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/2017-08-20-aleksandr-kokorin-igrayu-na-lyubimoy-pozitsii-gde-u-menya-vsyu-zhizn-poluchaetsya.htm
Rastan
Думаю, что вполне понятно сказал Кокорин о своей любимой позиции на поле. Никогда он не бел центальным нападающим, куда его почему-то многие сватают.
18:30
Pilyut
Тут вообще не понятно..Почему у Амкара такое убогое поле..это просто трындец!Лето на носу,а поле как будто позняя осень на дворе...а что будет дальше,когда холода настанут!Почему РФС не обращает на это внимание,непонятно !!!Здесь травму получить проще некуда..да и картинка,даже по ТВ просто ужасная..
18:24