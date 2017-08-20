Александр Кокорин: "Сейчас играю на моей любимой позиции, где у меня всю жизнь получалось"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин после матча 7-го тура чемпионата России против "Амкара" (1:0) отметил, что играть в Перми было тяжело в связи с искусственным полем. По его словам, сейчас форвард больше нацелен на ворота, чем раньше.

– Шестой гол в чемпионате, седьмой в сезоне. Что для вас изменилось?

– Больше нацелен на ворота, играю на любимой позиции – не то что свободного художника, а по всему полю и больше времени в нападении. Это моя любимая позиция, где у меня всю жизнь получалось. Думаю, только это.

– Как сегодня чувствовали себя с учетом графика через два дня на третий?

– Сейчас уже на четвертый день, так что было полегче. Но здесь тяжело, да. Искусственное поле, а мы все игры проводим на настоящем, в конце матча ливень пошел. Вроде искусственное поле, а все в грязи.(Официальный сайт "Зенита")