Александр Кокорин: "Прожив с Дзюбой дней 10-11 на сборах, чуть-чуть устаешь"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил, что его партнер по команде Артем Дзюба – прекрасный собеседник и владеет большим объемом информации.

– Мы с Дзюбой хорошие друзья. Про него пишут много нелепого, но Артем очень хороший парень, – сказал Кокорин в эфире радио "Зенит". – Луческу хотел, чтобы игроки "Зенита" жили по двое, а не по одному, как обычно. Это было сделано, чтобы игроки больше общались между собой. Это нас сплотило, мы сдружились.

Артем владеет массой информации, которую ты даже не знаешь. Он любит поговорить. В каких-то моментах это хорошо. Это даже прекрасно, когда только приезжаешь на сборы, еще не уставший. Но прожив с ним дней 10-11 на сборах, чуть-чуть устаешь.

Кокорин троллит "Спартак" и Промеса. Довольно обидно