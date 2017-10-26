Александр Кокорин: "Промес - лидер сборной Голландии? В этом и беда"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин назвал бедой тот факт, что у сборной Голландии нападающий "Спартака" Квинси Промес является лидером. Также форвард поделился мнением о сборной России.

– Раньше голландцы считались грандами, но уже второй крупный турнир пройдет мимо них, – сказал Кокорин в эфире радио "Зенит" – У них лидер – из "Спартака"? В этом и беда! (улыбается).

У нас сильная сборная. Однако не понимаю, что ее поднял до такого уровня, будто онп входит в пятерку во всем мире. В товарищеских матчах, например, с бразильцами и португальцами мы выдаем хорошие игры. Однако на турнирах высокого уровня нам чего-то не хватает. Может, домашний чемпионат мира будет переломным. В принципе мы и на Кубке конфедераций неплохо играли, но опять чего-то не хватило.