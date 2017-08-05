Александр Кокорин: "Приносит ли лимит пользу нашему футболу? Абсолютно нет!"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин высказал мнение, что уровень чемпионата России постепенно растет, информирует ТАСС. Также форвард подчеркнул, что действующий лимит на легионеров "не принес никаких ощутимых плодов".

– Как меняется уровень чемпионата России в последние годы?

– Мне кажется, он растет. У нас появляются новые стадионы, на которых приятно играть и куда приятно ходить. Картинка становится приятнее, хорошие игроки к нам едут. Думаю, что все вместе мы растем. Сейчас сложно что-то говорить о чемпионате мира и результатах команды, но в плане организации, я не сомневаюсь, все будет сделано не высшем уровне. Дома реально играть легче. Когда ты приезжаешь на крупный турнир в другую страну, выходишь на поле, а за тебя никто не болеет – это накладывает свой отпечаток. Надеюсь, что после Кубка конфедераций мы проведем разбор тех ошибок, которые были, и станем сильнее.

– Лимит на легионеров приносит пользу нашему футболу?

– Абсолютно нет! Я не знаю, стоит ли его отменять или видоизменять, но на данный момент за весь срок существования лимит не принес никаких ощутимых плодов. Посмотрите сами – как только у нас в сборной получает травму какой-то ведущий игрок, на его место нет очереди из готовых его тут же заменить.