Александр Кокорин причастен к первому золоту "Локомотива"-2002. Фотодоказательство

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин принимал участие в золотом матче чемпионата России-2002 между "Локомотивом" и ЦСКА. 11-летний футболист школы железнодорожников был одним из детей, выводивших футболистов на поле перед игрой. Ему в партнеры достался защитник "Локо" Дмитрий Сенников.

Сегодня "Локомотив" в официальной группе "Вконтакте" запустил трансляцию матча против армейцев, по итогам которого клуб впервые в истории стал чемпионом страны. В Твиттере параллельно шла текстовая трансляция встречи. Игра состоялась ровно 16 лет назад, 21 ноября 2002 года, и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч провел нынешний член тренерского штаба "Локо" Дмитрий Лоськов, а командой тогда, как и сейчас руководил Юрий Семин.

Кокорин занимался в школе "Локомотива" до 2008 года, а профессиональный контракт подписал уже с "Динамо". С 2016 года он выступает в составе "Зенита". В настоящий момент футболист находится в СИЗО по делу об избиении Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого Канала Ольги Ушаковой, а также федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.