Александр Кокорин: "Посмотрели видео, пенальти на мне был. Странно, что судья не отреагировал"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил, что судья должен был назначить на нем пенальти в матче 9-го тура чемпионата России против "Динамо" (0:0). Он также добавил, что эта ничья для сине-бело-голубых сродни поражению.
– Закономерен ли исход матча?
– Не скажу, что закономерен, потому что все-таки мало моментов было у "Динамо", – приводит официальный сайт "Зенита" слова Кокорина. - Можно только вспомнить эпизод, когда хорошо пробил Панченко, но тяжело назвать это полноценным моментом. Посмотрели видео, пенальти был, поэтому странно, что судья не отреагировал. Мы с ним даже в перерыве это обсудили. Сказал ему: "Давайте посмотрим вместе". Он потом вроде как увидел этот момент на повторе и заявил, что по его мнению это не пенальти. Были хорошие моменты, и если бы их реализовали, то победили бы. Не получилось, поэтому ничья.
– Что произошло в эпизоде с неназначенным пенальти?
– Я почувствовал удар сзади и упал. Все. На сто процентов был уверен, что судья это увидел, но, к сожалению, нет.
– "Зенит" не забил во втором матче подряд. Чем объясните?
– Мы понимаем, что этих очков может не хватить потом. Нужно сделать правильные выводы и постараться выиграть ближайший матч.
– Футболисты в таких случаях говорят: "Ничего страшного, прорвет".
– Понятно, все мы расстраиваемся. Когда победа, то другое настроение. Для "Зенита" ничья как поражение. Ждем ближайший матч, это будет Лига Европы. Хотим побыстрее выиграть.
– Рыков сказал, что взял вашу футболку. А вы его?
– Он мне не дал. Причем я обещал свою футболку ребятам из "Динамо", так что нужно будет им потом передать. А Рыков взял у меня, у Артема, а взамен ничего.
Следующий матч "Зенит" проведет в Лиге Европы против "Вардара", встреча пройдет 14 сентября и начнется в 22.05 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.
Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/2017-09-10-aleksandr-kokorin-dlya-zenita-nichya-kak-porazhenie.htm
Урфин Джюс
Ежели спец говорит, что пенальти был, - надобно судью эдак матчей на 10 дисквалифицировать.. Да еще за то, что игру рукой у сабжа не заметил..
21:04
Монте-Кристо(Мститель) .
mk19 ................ Кокорин и в 40 лет не поумнеет. Это инфантил по жизни.
21:03
Saypin
То есть он почувствовал удар и упал? Или упал от удара? Первое - желтая карточка, второе скорее всего - пенальти.
21:03
Slim Taller
По-моему,пенальти не было.
21:03
foreverCSKAforever
Я тоже удивился отсутствию желтой карточки. А Рыков - красавчик, отжал игровую форму у Коки и Дзюбы.
21:02
Jean4
С кем смотрели то? С Геной Орловым, самым не предвзятым комментатором из всех? )))
21:00
mk19
ты, саша , как всегда Мудак! поймешь это к 40-ка, поздно будет, правда
20:53