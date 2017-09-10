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20:38 | Футбол — РФПЛ

Александр Кокорин: "Посмотрели видео, пенальти на мне был. Странно, что судья не отреагировал"

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Нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил, что судья должен был назначить на нем пенальти в матче 9-го тура чемпионата России против "Динамо" (0:0). Он также добавил, что эта ничья для сине-бело-голубых сродни поражению.

– Закономерен ли исход матча?

– Не скажу, что закономерен, потому что все-таки мало моментов было у "Динамо", – приводит официальный сайт "Зенита" слова Кокорина. - Можно только вспомнить эпизод, когда хорошо пробил Панченко, но тяжело назвать это полноценным моментом. Посмотрели видео, пенальти был, поэтому странно, что судья не отреагировал. Мы с ним даже в перерыве это обсудили. Сказал ему: "Давайте посмотрим вместе". Он потом вроде как увидел этот момент на повторе и заявил, что по его мнению это не пенальти. Были хорошие моменты, и если бы их реализовали, то победили бы. Не получилось, поэтому ничья.

 
Сегодня. Химки. "Динамо" - "Зенит" - 0:0. Падение Александра КОКОРИНА (№9) в штрафной бело-голубых."Динамо" сдержало Кокорина. Это на самом деле так

– Что произошло в эпизоде с неназначенным пенальти?

– Я почувствовал удар сзади и упал. Все. На сто процентов был уверен, что судья это увидел, но, к сожалению, нет.

– "Зенит" не забил во втором матче подряд. Чем объясните?

– Мы понимаем, что этих очков может не хватить потом. Нужно сделать правильные выводы и постараться выиграть ближайший матч.

– Футболисты в таких случаях говорят: "Ничего страшного, прорвет".

– Понятно, все мы расстраиваемся. Когда победа, то другое настроение. Для "Зенита" ничья как поражение. Ждем ближайший матч, это будет Лига Европы. Хотим побыстрее выиграть.

– Рыков сказал, что взял вашу футболку. А вы его?

– Он мне не дал. Причем я обещал свою футболку ребятам из "Динамо", так что нужно будет им потом передать. А Рыков взял у меня, у Артема, а взамен ничего.

Следующий матч "Зенит" проведет в Лиге Европы против "Вардара", встреча пройдет 14 сентября и начнется в 22.05 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.

Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/2017-09-10-aleksandr-kokorin-dlya-zenita-nichya-kak-porazhenie.htm

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 9-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (7)
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Урфин Джюс

Ежели спец говорит, что пенальти был, - надобно судью эдак матчей на 10 дисквалифицировать.. Да еще за то, что игру рукой у сабжа не заметил..

21:04

Монте-Кристо(Мститель) .

mk19 ................ Кокорин и в 40 лет не поумнеет. Это инфантил по жизни.

21:03

Saypin

То есть он почувствовал удар и упал? Или упал от удара? Первое - желтая карточка, второе скорее всего - пенальти.

21:03

Slim Taller

По-моему,пенальти не было.

21:03

foreverCSKAforever

Я тоже удивился отсутствию желтой карточки. А Рыков - красавчик, отжал игровую форму у Коки и Дзюбы.

21:02

Jean4

С кем смотрели то? С Геной Орловым, самым не предвзятым комментатором из всех? )))

21:00

mk19

ты, саша , как всегда Мудак! поймешь это к 40-ка, поздно будет, правда

20:53