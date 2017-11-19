Александр Кокорин: "После игр сборной остались последние силы"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин после победы над "Тосно" (5:0) в матче 17-го тура чемпионата России отметил, что соперник устал во втором тайме и развалился после пропущенных голов. Он также добавил, что после игр за сборную России у него остались последние силы.

– Какие впечатления от первой за долгое время победы?

– Давно не выигрывали, все счастливы. Готовимся дальше, – сказал Кокорин.

– Вас вдохновило чествование чемпионов?

– Мы его не видели, но народ пришел поздравить ребят, которые стали чемпионами, выиграли для города чемпионство.

– Расскажите про ваш гол.

– Что рассказывать? Принял мяч, по пути обвел защитников и отправил мяч между ног вратарю.

– Почему второй тайм выдался куда ярче, чем первый?

– Думаю, соперник устал. Они стали пропускать мячи и развалились.

– Сами не ожидали, что получится выиграть с таким счетом?

– 5:0 никто не загадывает. На "Петровском" с ними тяжело сыграли. Соперник развалился в конце.

– После сборной с силами все было в порядке?

– Нет, не все, последние игры остались. Осталось без еврокубков три игры, доиграем.

– Крупная победа дома – начало белой полосы?

– Повторюсь: мы максимально концентрировались на Лиге Европы, теперь надо наверстывать то, что упустили в чемпионате. (Артем РЯБОВОЛ)

Трансляция матча "Зенит" - "Тосно"