Александр Кокорин: "После игр сборной остались последние силы"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин после победы над "Тосно" (5:0) в матче 17-го тура чемпионата России отметил, что соперник устал во втором тайме и развалился после пропущенных голов. Он также добавил, что после игр за сборную России у него остались последние силы.
– Какие впечатления от первой за долгое время победы?
– Давно не выигрывали, все счастливы. Готовимся дальше, – сказал Кокорин.
– Вас вдохновило чествование чемпионов?
– Мы его не видели, но народ пришел поздравить ребят, которые стали чемпионами, выиграли для города чемпионство.
– Расскажите про ваш гол.
– Что рассказывать? Принял мяч, по пути обвел защитников и отправил мяч между ног вратарю.
– Почему второй тайм выдался куда ярче, чем первый?
– Думаю, соперник устал. Они стали пропускать мячи и развалились.
– Сами не ожидали, что получится выиграть с таким счетом?
– 5:0 никто не загадывает. На "Петровском" с ними тяжело сыграли. Соперник развалился в конце.
– После сборной с силами все было в порядке?
– Нет, не все, последние игры остались. Осталось без еврокубков три игры, доиграем.
– Крупная победа дома – начало белой полосы?
– Повторюсь: мы максимально концентрировались на Лиге Европы, теперь надо наверстывать то, что упустили в чемпионате. (Артем РЯБОВОЛ)