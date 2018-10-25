Александр Кокорин: "Помогу "Зениту" стать чемпионом!"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин, находящийся под стражей в СИЗО-2 "Бутырка", отреагировал на письмо нашего корреспондента Александра Рогулева.

"Конечно, помогу! Все будет хорошо", – ответил Кокорин на вопрос, сможет ли он помочь петербургской команде стать чемпионом, если в декабре приступит к тренировкам. Также футболист написал: "Зенит" – чемпион".

Ответ Кокорина. Фото "СЭ"

27-летний форвард был задержан 10 октября, а 11-го – взят под стражу. Причина – избиение утром 8 октября водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой – Виталия Соловчука, а также чиновника Минпромторга Дениса Пака.

Помимо Кокорина также были арестованы его младший брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и бывший футболист тверской "Волги" и подольского "Авангарда" Александр Протасовицкий. Все они обвиняются в нанесении побоев и хулиганстве. Апелляции на их заключение под стражу были отклонены. В СИЗО-2 фигуранты дела будут находиться до 8 декабря.

Кокорин выступает за "Зенит" с 2016 года. В нынешнем сезоне он, восстановившись от травмы крестообразных связок колена, провел пять матчей и забил два мяча.

Кокорин и Мамаев. Главное по теме. Онлайн