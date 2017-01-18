Александр Кокорин: "Полностью доволен тем, как у меня идут дела в "Зените"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин заявил, что ему не нужен серьезный разговор с самим собой, какой был у форварда "Краснодара" Федора Смолова. Кокорин отметил, что полностью доволен своей карьерой в петербургском клубе. В текущем сезоне чемпионата России 25-летний футболист забил три гола и отдал 3 передачи в 17 матчах. За "Зенит" он играет с 2015 года.
– Если Смолов так говорит, значит, так оно и есть, – цитирует ТАСС Кокорина. – Не думаю, что мне нужен подобного рода разговор с самим собой. Я пришел в "Зенит" и за полгода завоевал сразу несколько медалей. Я полностью доволен тем, как идут дела, и считаю, что нужно продолжать работать в том же духе и полностью отдаваться своему делу.
Луческу? Он много привнес лично для меня и для команды тактических вещей. Мирча работал в больших командах и работал успешно. Он часто критикует не только меня, но и других игроков даже за те моменты, на которые другие тренеры не обращают внимания – например, может взять и остановить тренировку или теоретическое занятие для того, чтобы объяснить кому-то, как нужно действовать в той или иной ситуации. Он настоящий максималист и требует выполнения своих указаний даже во время товарищеских матчей, в которых мы выигрываем с крупным счетом. Я понимаю, что это все не просто так, и рад, что он меня критикует. Через эту критику я могу стать сильнее как игрок.
abs68
а чего быть недовольным то, контракт долгий, деньги капают, прямо-таки доволен как еврей, всех обманул
13:56
armi
Он дебил или так талантливо таковым прикидывается??? За полгода он сразу ЗАВОЕВАЛ несколько медалей??? Это как же умудрился то? Чужими добытыми до его прихода очками??? Ну не может Кокоша держать язык за зубами!!! Ну страдает мальчонка словесной деареей !!! Ну на хрена же уподобляться его идиотизму и брать у него интервью???? (((((((-
13:22