Александр Кокорин: "Полностью доволен тем, как у меня идут дела в "Зените"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин заявил, что ему не нужен серьезный разговор с самим собой, какой был у форварда "Краснодара" Федора Смолова. Кокорин отметил, что полностью доволен своей карьерой в петербургском клубе. В текущем сезоне чемпионата России 25-летний футболист забил три гола и отдал 3 передачи в 17 матчах. За "Зенит" он играет с 2015 года.

– Если Смолов так говорит, значит, так оно и есть, – цитирует ТАСС Кокорина. – Не думаю, что мне нужен подобного рода разговор с самим собой. Я пришел в "Зенит" и за полгода завоевал сразу несколько медалей. Я полностью доволен тем, как идут дела, и считаю, что нужно продолжать работать в том же духе и полностью отдаваться своему делу.

Луческу? Он много привнес лично для меня и для команды тактических вещей. Мирча работал в больших командах и работал успешно. Он часто критикует не только меня, но и других игроков даже за те моменты, на которые другие тренеры не обращают внимания – например, может взять и остановить тренировку или теоретическое занятие для того, чтобы объяснить кому-то, как нужно действовать в той или иной ситуации. Он настоящий максималист и требует выполнения своих указаний даже во время товарищеских матчей, в которых мы выигрываем с крупным счетом. Я понимаю, что это все не просто так, и рад, что он меня критикует. Через эту критику я могу стать сильнее как игрок.