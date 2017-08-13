Александр Кокорин: "Пока "Ахмат" - самый грубый соперник, с которым играл "Зенит"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин подчеркнул, что сине-бело-голубые в начале матча 6-го тура чемпионата России с "Ахматом" (4:0) допускали ошибки, которые могли позволить сопернику открыть счет. При этом форвард отметил, что после первых 15 минут игры у грозненцев было мало шансов.
- У "Зенита" сегодня получилось все? - вопрос Кокорину.
- В первые минут 15 было тревожно - совершали ошибки, после которых у "Ахмата" могло что-то получиться. Но потом у них было мало шансов.
- "Ахмат" - самый грубый соперник из тех, с кем встречался "Зенит"?
- Пока да.
- Есть желание как-то по-новому праздновать голы?
- Пока даже не думал об этом.
- Вы здорово сыгрались с аргентинской четверкой. Почему?
- Тяжело сказать. Мы все - профессионалы и хорошие футболисты. Должны понимать друг друга. Если бы не понимали, было бы плохо. (Сергей ЯРЕМЕНКО)