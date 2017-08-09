Александр Кокорин: "Планирую забивать в каждой игре, а как получится - неизвестно"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин после матча 5-го тура чемпионата России против "Урала" (1:1) отметил, что игра получилась очень тяжелой. Форвард подчеркнул, что команда расстроена ничейным результатом.

– Забили, но команда не победила. Какие чувства испытываете? - вопрос Кокорину, на счету которого теперь 5 голов в сезоне.

– Очень обидно, что не удалось одержать победу здесь. Очень тяжелая игра, особенно после эмоционального дерби со "Спартаком". Хорошо, что сравняли, но расстроены тем, что не сумели здесь победить.

– Какие новшества привнес Манчини?

– На сборах много уделяли внимания и завершающей стадии, и тактике. Сейчас находимся уже в игровом ритме и используем паузы между матчами больше для восстановления.

– Сколько планируете забить мячей в этом сезоне?

– Точное количество сложно сказать – я планирую забивать в каждой игре, а как получится – неизвестно. (Сергей ЦИММЕРМАН)

Трансляция матча "Урал" – "Зенит"