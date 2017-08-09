Александр Кокорин: "Планирую забивать в каждой игре, а как получится - неизвестно"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин после матча 5-го тура чемпионата России против "Урала" (1:1) отметил, что игра получилась очень тяжелой. Форвард подчеркнул, что команда расстроена ничейным результатом.
– Забили, но команда не победила. Какие чувства испытываете? - вопрос Кокорину, на счету которого теперь 5 голов в сезоне.
– Очень обидно, что не удалось одержать победу здесь. Очень тяжелая игра, особенно после эмоционального дерби со "Спартаком". Хорошо, что сравняли, но расстроены тем, что не сумели здесь победить.
– Какие новшества привнес Манчини?
– На сборах много уделяли внимания и завершающей стадии, и тактике. Сейчас находимся уже в игровом ритме и используем паузы между матчами больше для восстановления.
– Сколько планируете забить мячей в этом сезоне?
– Точное количество сложно сказать – я планирую забивать в каждой игре, а как получится – неизвестно. (Сергей ЦИММЕРМАН)
Трансляция матча "Урал" – "Зенит"
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @zenit_spb#НашФутбол #РФПЛ. 5-й тур. #УралЗенит 1:1 60' Александр Кокорин @kokorink9 pic.twitter.com/to2DMzvcNO– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 9 августа 2017 г.
igogohruhru
Забивать он планирует. Только ногу и подставил. Дриуси все сделал.
21:47
#FIFAWORLDCUP2018RUSSIA
да спечется как пирожок как пить дать дно оно, оно и есть дно это он забегал потому что испугался выгонят на что тогда бентли покупать ?
21:41
Тихая ночь
вспоминаю прикол из прошллого сезона - Самый лучший из армян это Саня Кокорян )))
21:12
Спринт
У Кокорина при Манчине даже мозги стали лучше работать.
20:58
kauperwood37
URS123 по себе судишь?
20:57