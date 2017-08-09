20:40 | Футбол — РФПЛ

Александр Кокорин: "Планирую забивать в каждой игре, а как получится - неизвестно"

Сегодня. Екатеринбург. "Урал" - "Зенит" - 1:1. В борьбе Александр КОКОРИН (слева). Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"
Сегодня. Екатеринбург. "Урал" - "Зенит" - 1:1. В борьбе Александр КОКОРИН (слева). Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"
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Нападающий "Зенита" Александр Кокорин после матча 5-го тура чемпионата России против "Урала" (1:1) отметил, что игра получилась очень тяжелой. Форвард подчеркнул, что команда расстроена ничейным результатом.

 
Сегодня. Екатеринбург. "Урал" - "Зенит" - 1:1. Роберто МАНЧИНИ.Роберто Манчини: "Кокорин забивает один за себя, один – за Дзюбу"

– Забили, но команда не победила. Какие чувства испытываете? - вопрос Кокорину, на счету которого теперь 5 голов в сезоне.

– Очень обидно, что не удалось одержать победу здесь. Очень тяжелая игра, особенно после эмоционального дерби со "Спартаком". Хорошо, что сравняли, но расстроены тем, что не сумели здесь победить.

– Какие новшества привнес Манчини?

– На сборах много уделяли внимания и завершающей стадии, и тактике. Сейчас находимся уже в игровом ритме и используем паузы между матчами больше для восстановления.

– Сколько планируете забить мячей в этом сезоне?

– Точное количество сложно сказать – я планирую забивать в каждой игре, а как получится – неизвестно. (Сергей ЦИММЕРМАН)

Трансляция матча "Урал" – "Зенит"

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Кто забьет больше голов в этом сезоне - Луиз Адриану/Промес или Дзюба/Кокорин?
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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 5-й тур
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КОММЕНТАРИИ (5)
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igogohruhru

Забивать он планирует. Только ногу и подставил. Дриуси все сделал.

21:47

#FIFAWORLDCUP2018RUSSIA

да спечется как пирожок как пить дать дно оно, оно и есть дно это он забегал потому что испугался выгонят на что тогда бентли покупать ?

21:41

Тихая ночь

вспоминаю прикол из прошллого сезона - Самый лучший из армян это Саня Кокорян )))

21:12

Спринт

У Кокорина при Манчине даже мозги стали лучше работать.

20:58

kauperwood37

URS123 по себе судишь?

20:57