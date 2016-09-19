Александр Кокорин: "Переходить в условный "Вест Бромвич" просто бессмысленно"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин заявил, что не собирается переходить в клуб, не входящий в число грандов. Также он отметил, что хотел бы поработать под руководством Хосепа Гвардьолы, который ныне возглавляет "Манчестер Сити"​.

– Какой смысл переходить в европейский клуб не из числа грандов? Я считаю, что "Зенит" входит в число сильнейших команд Европы и переезжать в условный "Вест Бромвич" просто бессмысленно, - цитирует ТАСС Кокорина. - Если и возникнет вариант в Европе, то это должен быть обязательно топ-клуб, например "Барселона". Я не раз говорил, что готов пойти в эту команду хоть пешком, в противном случае не вижу в этом смысла.

– С кем из европейских тренеров вам хотелось бы поработать?

– Сейчас в Англии собрались очень хорошие тренеры. Лично мне хотелось бы больше всего поработать с Хосепом Гвардиолой. Если все, что пишут про него в интернете, правда – он очень интересный человек и сильный специалист.