Александр Кокорин: "Пенальти был! Предложил судье посмотреть повтор"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин в интервью клубной пресс-службе отметил, что судья Алексей Сухой должен был назначить на нем пенальти в матче 9-го тура чемпионата России против "Динамо" (0:0). Он также добавил, что эта ничья для сине-бело-голубых сродни поражению.

– Закономерен ли исход матча?

– Не скажу, что закономерен, потому что все-таки мало моментов было у "Динамо". Можно только вспомнить эпизод, когда хорошо пробил Панченко, но тяжело назвать это полноценным моментом.

Посмотрели видео, пенальти был, поэтому странно, что судья не отреагировал. Мы с ним даже в перерыве это обсудили. Сказал ему: "Давайте посмотрим вместе". Он потом вроде как увидел этот момент на повторе и заявил, что по его мнению это не пенальти. Были хорошие моменты, и если бы их реализовали, то победили бы. Не получилось, поэтому ничья.

– Что произошло в эпизоде с неназначенным пенальти?

– Я почувствовал удар сзади и упал. Все. На сто процентов был уверен, что судья это увидел, но, к сожалению, нет.



– "Зенит" не забил во втором матче подряд. Чем объясните?

– Мы понимаем, что этих очков может не хватить потом. Нужно сделать правильные выводы и постараться выиграть ближайший матч.

– Футболисты в таких случаях говорят: "Ничего страшного, прорвет".

– Понятно, все мы расстраиваемся. Когда победа, то другое настроение. Для "Зенита" ничья как поражение. Ждем ближайший матч, это будет Лига Европы. Хотим побыстрее выиграть.



– Рыков сказал, что взял вашу футболку. А вы его?

– Он мне не дал. Причем я обещал свою футболку ребятам из "Динамо", так что нужно будет им потом передать. А Рыков взял у меня, у Артема (Дзюбы), а взамен ничего.

Следующий матч "Зенит" проведет в Лиге Европы в гостях против "Вардара", встреча группового турнира пройдет в четверг, 14 сентября, и начнется в 22.05 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.