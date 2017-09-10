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20:35 | Футбол — РФПЛ

Александр Кокорин: "Пенальти был! Предложил судье посмотреть повтор"

Сегодня. Химки. "Динамо" - "Зенит" - 0:0. Падение Александра КОКОРИНА (№9) в штрафной бело-голубых. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Сегодня. Химки. "Динамо" - "Зенит" - 0:0. Падение Александра КОКОРИНА (№9) в штрафной бело-голубых. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
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Нападающий "Зенита" Александр Кокорин в интервью клубной пресс-службе отметил, что судья Алексей Сухой должен был назначить на нем пенальти в матче 9-го тура чемпионата России против "Динамо" (0:0). Он также добавил, что эта ничья для сине-бело-голубых сродни поражению.

 
Сегодня. Химки. "Динамо" - "Зенит" - 0:0. Падение Александра КОКОРИНА (№9) в штрафной бело-голубых."Динамо" сдержало Кокорина. Это на самом деле так

– Закономерен ли исход матча?

– Не скажу, что закономерен, потому что все-таки мало моментов было у "Динамо". Можно только вспомнить эпизод, когда хорошо пробил Панченко, но тяжело назвать это полноценным моментом.

Посмотрели видео, пенальти был, поэтому странно, что судья не отреагировал. Мы с ним даже в перерыве это обсудили. Сказал ему: "Давайте посмотрим вместе". Он потом вроде как увидел этот момент на повторе и заявил, что по его мнению это не пенальти. Были хорошие моменты, и если бы их реализовали, то победили бы. Не получилось, поэтому ничья.

– Что произошло в эпизоде с неназначенным пенальти?

– Я почувствовал удар сзади и упал. Все. На сто процентов был уверен, что судья это увидел, но, к сожалению, нет.

– "Зенит" не забил во втором матче подряд. Чем объясните?

– Мы понимаем, что этих очков может не хватить потом. Нужно сделать правильные выводы и постараться выиграть ближайший матч.

 
Воскресенье. Химки. "Динамо" - "Зенит" - 0:0. В борьбе за мяч - Артем ДЗЮБА (в центре).Молчание Дзюбы

– Футболисты в таких случаях говорят: "Ничего страшного, прорвет".

– Понятно, все мы расстраиваемся. Когда победа, то другое настроение. Для "Зенита" ничья как поражение. Ждем ближайший матч, это будет Лига Европы. Хотим побыстрее выиграть.

Рыков сказал, что взял вашу футболку. А вы его?

– Он мне не дал. Причем я обещал свою футболку ребятам из "Динамо", так что нужно будет им потом передать. А Рыков взял у меня, у Артема (Дзюбы), а взамен ничего.

Следующий матч "Зенит" проведет в Лиге Европы в гостях против "Вардара", встреча группового турнира пройдет в четверг, 14 сентября, и начнется в 22.05 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.

Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/2017-09-10-aleksandr-kokorin-dlya-zenita-nichya-kak-porazhenie.htm

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 9-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (20)
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coserog

Пенальти захотел... Игрок ногу выставил-он всмето того, чтобы как обойти, лезет в гущу и падает... Вот за это карточку было бы не грех... Но кто же даст за ЭТО Зениту!!! ???

22:38

Wild Weasel

Непорочный как ТИ _ бессовестный ныряльщик, красиво упавший символ этого Зенита ___ Почему ЭТОГО? Звенит всегда так нырял! А тут судья не поддался на провокацию - караул, опять зенит засуживают! (((

22:35

ivanikisin27

Курение убивает здopовье каждого второго жителя страны! Но наконец то, ученые нашли сpeдство, которое без стресса для организма избавит от зависимости. Peбят, у меня полyчилось за нeделю, теперь cоветую вcем! не теряй шaнс измeнить жизнь http://vkk.me/nikoden

22:26

bruze

Что можно взять с этого гомосека Кокорина-иуды

22:25

Непорочный как ТИ

бессовестный ныряльщик, красиво упавший символ этого Зенита

22:18

Человек 555

а про руку свою промолчал зачем комментировать вообще взялся ?

22:01

sakusda

Рыков забрал майку для изготовления куклы вуду

21:44

Pimen

Пенальти на Кокорине был. Это хорошо видно на повторах. Зенит играл очень медленно и хорошо что не победил. Команде урок на будущее- играя в таком темпе не одолеешь даже середняков. Не знаю,где Манчини увидел много моментов у Зенита. Хотел просить комментаторов говорить об игре и игроках без перехода на личности, а проще говоря без хамства.

21:42

zega

Прошлый розыгрыш ЧР все время про судейство стонал Плаческу, хотя самое большое количество "ошибок" и предвзятого судейства(вспомним матч с Уралом при открытии стадиона , вспомним поединок с Ростовом, вспомним судейство в матче со Спартаком, есть еще и другие наглядные примеры) было как раз в пользу Зенита. Стон с поМойки про судейство - фирменный знак клуба Зенит.

21:42

Arkadiy1976

Рыков не дал Кокорину. Гггг.

21:41

PiratDen

конечно был пенальти, но его как всегда не дали! Чего уже это обсуждать? Зенит всегда судьи убивают.

21:38

Bibigon2000

не было пенальти,все уже видели...

21:37

Buldozer46

Саша не позорься скоро ЧМ!!!

21:36

ShellSPb

втб купили судейку

21:25

Урфин Джюс

Ежели спец говорит, что пенальти был, - надобно судью эдак матчей на 10 дисквалифицировать.. Да еще за то, что игру рукой у сабжа не заметил..

21:04

Монте-Кристо(Мститель) .

mk19 ................ Кокорин и в 40 лет не поумнеет. Это инфантил по жизни.

21:03

Saypin

То есть он почувствовал удар и упал? Или упал от удара? Первое - желтая карточка, второе скорее всего - пенальти.

21:03

Slim Taller

По-моему,пенальти не было.

21:03

foreverCSKAforever

Я тоже удивился отсутствию желтой карточки. А Рыков - красавчик, отжал игровую форму у Коки и Дзюбы.

21:02

Jean4

С кем смотрели то? С Геной Орловым, самым не предвзятым комментатором из всех? )))

21:00