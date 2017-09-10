Александр Кокорин: "Пенальти был! Предложил судье посмотреть повтор"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин в интервью клубной пресс-службе отметил, что судья Алексей Сухой должен был назначить на нем пенальти в матче 9-го тура чемпионата России против "Динамо" (0:0). Он также добавил, что эта ничья для сине-бело-голубых сродни поражению.
– Закономерен ли исход матча?
– Не скажу, что закономерен, потому что все-таки мало моментов было у "Динамо". Можно только вспомнить эпизод, когда хорошо пробил Панченко, но тяжело назвать это полноценным моментом.
Посмотрели видео, пенальти был, поэтому странно, что судья не отреагировал. Мы с ним даже в перерыве это обсудили. Сказал ему: "Давайте посмотрим вместе". Он потом вроде как увидел этот момент на повторе и заявил, что по его мнению это не пенальти. Были хорошие моменты, и если бы их реализовали, то победили бы. Не получилось, поэтому ничья.
– Что произошло в эпизоде с неназначенным пенальти?
– Я почувствовал удар сзади и упал. Все. На сто процентов был уверен, что судья это увидел, но, к сожалению, нет.
– "Зенит" не забил во втором матче подряд. Чем объясните?
– Мы понимаем, что этих очков может не хватить потом. Нужно сделать правильные выводы и постараться выиграть ближайший матч.
– Футболисты в таких случаях говорят: "Ничего страшного, прорвет".
– Понятно, все мы расстраиваемся. Когда победа, то другое настроение. Для "Зенита" ничья как поражение. Ждем ближайший матч, это будет Лига Европы. Хотим побыстрее выиграть.
– Рыков сказал, что взял вашу футболку. А вы его?
– Он мне не дал. Причем я обещал свою футболку ребятам из "Динамо", так что нужно будет им потом передать. А Рыков взял у меня, у Артема (Дзюбы), а взамен ничего.
Следующий матч "Зенит" проведет в Лиге Европы в гостях против "Вардара", встреча группового турнира пройдет в четверг, 14 сентября, и начнется в 22.05 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.
Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/2017-09-10-aleksandr-kokorin-dlya-zenita-nichya-kak-porazhenie.htm
coserog
Пенальти захотел... Игрок ногу выставил-он всмето того, чтобы как обойти, лезет в гущу и падает... Вот за это карточку было бы не грех... Но кто же даст за ЭТО Зениту!!! ???
22:38
Wild Weasel
Непорочный как ТИ _ бессовестный ныряльщик, красиво упавший символ этого Зенита ___ Почему ЭТОГО? Звенит всегда так нырял! А тут судья не поддался на провокацию - караул, опять зенит засуживают! (((
22:35
ivanikisin27
Курение убивает здopовье каждого второго жителя страны! Но наконец то, ученые нашли сpeдство, которое без стресса для организма избавит от зависимости. Peбят, у меня полyчилось за нeделю, теперь cоветую вcем! не теряй шaнс измeнить жизнь http://vkk.me/nikoden
22:26
bruze
Что можно взять с этого гомосека Кокорина-иуды
22:25
Непорочный как ТИ
бессовестный ныряльщик, красиво упавший символ этого Зенита
22:18
Человек 555
а про руку свою промолчал зачем комментировать вообще взялся ?
22:01
sakusda
Рыков забрал майку для изготовления куклы вуду
21:44
Pimen
Пенальти на Кокорине был. Это хорошо видно на повторах. Зенит играл очень медленно и хорошо что не победил. Команде урок на будущее- играя в таком темпе не одолеешь даже середняков. Не знаю,где Манчини увидел много моментов у Зенита. Хотел просить комментаторов говорить об игре и игроках без перехода на личности, а проще говоря без хамства.
21:42
zega
Прошлый розыгрыш ЧР все время про судейство стонал Плаческу, хотя самое большое количество "ошибок" и предвзятого судейства(вспомним матч с Уралом при открытии стадиона , вспомним поединок с Ростовом, вспомним судейство в матче со Спартаком, есть еще и другие наглядные примеры) было как раз в пользу Зенита. Стон с поМойки про судейство - фирменный знак клуба Зенит.
21:42
Arkadiy1976
Рыков не дал Кокорину. Гггг.
21:41
PiratDen
конечно был пенальти, но его как всегда не дали! Чего уже это обсуждать? Зенит всегда судьи убивают.
21:38
Bibigon2000
не было пенальти,все уже видели...
21:37
Buldozer46
Саша не позорься скоро ЧМ!!!
21:36
ShellSPb
втб купили судейку
21:25
Урфин Джюс
Ежели спец говорит, что пенальти был, - надобно судью эдак матчей на 10 дисквалифицировать.. Да еще за то, что игру рукой у сабжа не заметил..
21:04
Монте-Кристо(Мститель) .
mk19 ................ Кокорин и в 40 лет не поумнеет. Это инфантил по жизни.
21:03
Saypin
То есть он почувствовал удар и упал? Или упал от удара? Первое - желтая карточка, второе скорее всего - пенальти.
21:03
Slim Taller
По-моему,пенальти не было.
21:03
foreverCSKAforever
Я тоже удивился отсутствию желтой карточки. А Рыков - красавчик, отжал игровую форму у Коки и Дзюбы.
21:02
Jean4
С кем смотрели то? С Геной Орловым, самым не предвзятым комментатором из всех? )))
21:00