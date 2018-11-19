Кокорин простудился в СИЗО

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников в интервью "СЭ" рассказал о том, что происходит в столичном СИЗО-2 "Бутырка" с полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым и форвардом "Зенита" Александром Кокориным. Обоим футболистам предъявлены обвинения по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство".

– Александр немного приболел, но держится нормально, – сказал Мельников. – Скорее всего, его продуло, это не какой-то тяжелый недуг. За здоровье Кокорина можно быть спокойным. Самочувствие всех подозреваемых регулярно проверяет доктор, который несколько раз в неделю обходит все камеры.

– Что происходит в камере у Кокорина?

– Сменился сокамерник, и теперь он содержится вместе с подозреваемым в мошенничестве. На первый взгляд, проблем это не вызвало, у них вполне нормальные отношения. С другой стороны видно, что Александр переживает и пребывает не в лучшем настроении, ведь его брат Кирилл содержится в соседней камере.

– А как дела у Мамаева?

– Павел бодрее. Конечно, он волнуется за жену и детей. Вместе с сокамерником Константином они соорудили иконостас. На картонном основании укрепили около 15 маленьких икон, приобретенных в храме. Вместе с сокамерником ходят тренироваться. Мамаев занимается дополнительно на коврике для йоги – делает упражнения для пресса.

– Чем занимаются заключенные помимо тренировок?

– Много читают. Во время проверки Мамаев был с книгой. У него много православной литературы, а также религиозных татуровок – видно, что футболиста интересует эта тема.

– Для подследственных доступно дополнительное питание?

– Все трое регулярно заказывают себе обеды в камеру. Это может сделать абсолютно любой заключенный в московских СИЗО, кроме "Лефортово". Отдельно реально заказать, например, курицу, рис или овощи и салат. Кокорин и Мамаев по-прежнему раскаиваются в содеянном, сильно переживают.

– Каковы их перспективы?

– Мера пресечения для них остается в силе – они останутся СИЗО до 8 декабря. Не знаю, насколько органы следствия будут заинтересованы в продлении заключения под стражу. Конечно, мне кажется, что можно было избрать в отношении них домашний арест, тогда им было бы проще поддерживать форму, что необходимо профессиональным спортсменам. К сожалению, о частых и серьезных тренировках в СИЗО говорить не приходится. (Евгений Белоусов)