Александр Кокорин: "Общаемся с аргентинцами в "Зените" жестами, они не понимают даже элементарные слова на английском"

Нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кокорин отметил, что считает этот сезон лучшим для себя и по статистике, и по ощущениям. Он также добавил, что аргентинские игроки санкт-петербургского клуба очень плохо говорят по-английски и не понимают даже элементарные слова.

– Это сезон для вас самый удачный?

– По статистике – да, – сказал Кокорин в эфире телеканала "Россия 24".

– А по ощущениям?

– Наверное, тоже. Объясню почему: это и новая команда, и то, что мы собираем по 50 тысяч зрителей на каждую игру. Это нереальные эмоции.

– Ваша задача на поле меняется в зависимости от того, с кем вы играете с Дзюбой, например, или Дриусси?

– Конечно, меняются. Когда выходит Дзюба, я стараюсь играть больше под ним и подбирать мячи, потому что Артем хорошо борется. В таких ситуациях моя задача подобрать мяч и разогнать атаку.

С Дриусси мы можем выполнять одинаковые функции. Как он может оказаться последним нападающим, так и я. Он скоростной футболист и хорош в подыгрыше.

– А вообще получается общаться со всеми аргентинцами?

– Получается. И они этого хотят, но они плохо говорят на английском, что для нас все удивительно. Они в основном общаются на испанском, и этот барьер немного мешает.

– Кто из них самый компанейский?

– Они все компанейские, но мы общаемся с ними жестами, потому что они не понимают даже элементарные слова на английском.