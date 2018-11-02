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Александр Кокорин - о жизни в СИЗО: "Мне бы сюда компьютер, я бы уже стал про-игроком"

Ответ Кокорина болельщику. Фото Телеграм-канал Cyberslovo
Ответ Кокорина болельщику. Фото Телеграм-канал Cyberslovo
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Нападающий "Зенита"  Александр Кокорин, находящийся в СИЗО "Бутырка", заявил, что соскучился по компьютерным играм. 27-летний форвард также признался, что ему жалко владельца "Лестера" Вишая Шривадданапрабха, погибшего при крушении вертолета.

- Я стараюсь в курсе всего быть, - цитирует ответ Кокорина одному из болельщиков телеграм-канал Cyberslovo. - Я переживаю за Navi. Саню S1mple знаю лично чуть-чуть. Переписывался часто. До этого в PUBG играл долго. Соскучился уже по играм. Мне бы сюда комп, я бы про-игроком стал уже.

Напомним, Кокорин вместе с хавбеком "Краснодара"  Павлом Мамаевым были взяты под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы.

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