08:31 | Футбол — РФПЛ

Александр Кокорин - о кроссовках за 12 тысяч долларов: "Все детство не было возможности ничего купить"

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Нападающий "Зенита"  Александр Кокорин отметил, что очень любит дорогие кроссовки, поскольку раньше не мог себе позволить их покупку. Сейчас у него кроссовки, которые стоят от 10 до 12 тысяч долларов.

– Коротко скажу: все детство не было возможности ничего купить, – цитирует The Flow Кокорина. – И с того времени пошел такой момент, не знаю почему: у тебя должен быть хороший телефон и кроссовки. И бутсы, конечно. И как только появилась возможность, стал покупать. Кому-то это безразлично, а мне нравится. И те модели, которые тяжело достать, их очень и хочется.

Дополнительная информация

http://the-flow.ru/features/future-of-football

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КОММЕНТАРИИ (4)
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баламошка

паоло росси баламошка опять о своей родной теме...///////////Пашка Сосси - почётный голубец Петрограда, защитник всех Передасов планеты.

13:13

tarkys

Все правильно, лишь бы не втюхали дерьмецо

10:58

паоло росси

баламошка опять о своей родной теме...

10:55

баламошка

А кроссовки полноприводные или заднеприводные, как и сам Кокорин?

09:18

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