Александр Кокорин - о кроссовках за 12 тысяч долларов: "Все детство не было возможности ничего купить"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил, что очень любит дорогие кроссовки, поскольку раньше не мог себе позволить их покупку. Сейчас у него кроссовки, которые стоят от 10 до 12 тысяч долларов.

– Коротко скажу: все детство не было возможности ничего купить, – цитирует The Flow Кокорина. – И с того времени пошел такой момент, не знаю почему: у тебя должен быть хороший телефон и кроссовки. И бутсы, конечно. И как только появилась возможность, стал покупать. Кому-то это безразлично, а мне нравится. И те модели, которые тяжело достать, их очень и хочется.