Александр Кокорин: "Нужно максимально ответственно подойти к матчу с "Анжи"

Форвард "Зенита" Александр Кокорин перед матчем 9-го тура чемпионата России против "Анжи" отметил, что рассчитывает на большое количество моментов. По его словам, нужно ответственно подойти к игре.

– У нас в этом сезоне есть тяжелые встречи, команда пока в стадии построения своей игры, – цитируют "Известия" Кокорина. – Но что бросается в глаза – нам очень хорошо удавались домашние матчи. Много создавали моментов, а в некоторых случаях и реализация была хорошей – как, например, в матче с "Локомотивом". Главное, чтобы так продолжалось и дальше. Именно на это мы рассчитываем в матче с "Анжи". Нужно максимально ответственно подойти к этой встрече и не думать, что из Махачкалы будет просто увезти три очка.