Александр Кокорин: "Нет обиды на тех, кто в меня не верил"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин в интервью "Известиям" отметил, что не видит ничего нового в появившейся любви болельщиков к нему. Также он заявил, что не держит обиды на тех, кто не верил в него.

– Еще год назад болельщики освистывали вас при каждом удобном моменте, а теперь – вот такая народная любовь. Как вы к этому относитесь?

– В этом нет ничего нового, так всегда было. Когда ты максимально выкладываешься, болельщики это чувствуют, и им это нравится. Все любят, когда их команды побеждают, все хотят смотреть хорошие и зрелищные игры. В зависимости от этого меняется и мнение болельщиков.

– Нет обиды на тех, кто в вас не верил?

– Конечно, нет. И в мыслях не было на кого-то обижаться.