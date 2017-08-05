Александр Кокорин: "Не стоит обращать внимания на назначение Вилкова на матч против "Спартака"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин в преддверии матча 4-го тура чемпионата России против "Спартака" отметил, что в данный момент сложно оценить истинную силу красно-белых. Форвард подчеркнул, что болельщикам не стоит обращать внимания на назначение главным арбитром встречи Михаила Вилкова, при судействе которого москвичи дважды проигрывали сине-бело-голубым при одной ничьей и разнице мячей 3-11.

– "Спартак" – один из главных раздражителей для нашей команды, история противостояния с ним очень яркая; можно сказать, наши клубы являются непримиримыми соперниками, – цитирует ТАСС Кокорина. – Если сравнивать с периодом, когда я играл в "Динамо", то тут все совсем по-другому. Приближение такого матча всегда ощутимо, накал игры чувствуется во всем – это битва двух столиц. О том, как в Петербурге ненавидят "Спартак", знают абсолютно все; уверен, что зрителей будет много и их ждет настоящее зрелище.

Статистика "Зенита" при Вилкове? Думаю, что на это не стоит обращать внимания. Вообще, эта тема больше относится к болельщикам. Когда твоя команда проигрывает большие матчи, ты видишь в этих поражениях судейские ошибки. Думаю, что в этой игре все будет зависеть от игроков на поле, а какой судья будет обслуживать встречу, абсолютно неважно.

По-хорошему я видел только последний матч "Спартака" в чемпионате – против "Краснодара" (2:0), а остальные смотрел нарезками на базе. Понятно, что спартаковцы в матче с "Краснодаром" очень хотели добиться первой победы в чемпионате, но я считаю, что их соперник сыграл не в свою игру из-за кадровых потерь, поэтому полноценно оценить силу "Спартака" в нынешнем сезоне пока сложно. В первых матчах им где-то не повезло, посмотрим что будет на дистанции.

Напомним, матч "Зенит" – "Спартак" состоится в воскресенье, 6 августа, начало – в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.