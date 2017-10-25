19:04 | Футбол — РФПЛ

Александр Кокорин: "Не делаю татуировок, потому что в ином случае нельзя быть донором крови"

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Нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил, что никогда не сделает татуировок. По словам форварда, в ином случае нельзя быть донором крови.

– Почему у вас нет татуировок?

– Я слышал, что Криштиану Роналду не делает татуировки, потому что в ином случае нельзя быть донором крови, – сказал Кокорин в эфире "Радио Зенит". – Когда я это узнал, то подумал: "Как же так? А если родным потребуется твоя кровь? Это неправильно". Поэтому татуировок у меня нет.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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paveprag

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com

19:27

Tribunal Z

Поддерживаю! Молодец Кокорин!

19:22