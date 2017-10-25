Александр Кокорин: "Не делаю татуировок, потому что в ином случае нельзя быть донором крови"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил, что никогда не сделает татуировок. По словам форварда, в ином случае нельзя быть донором крови.

– Почему у вас нет татуировок?

– Я слышал, что Криштиану Роналду не делает татуировки, потому что в ином случае нельзя быть донором крови, – сказал Кокорин в эфире "Радио Зенит". – Когда я это узнал, то подумал: "Как же так? А если родным потребуется твоя кровь? Это неправильно". Поэтому татуировок у меня нет.