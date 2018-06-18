Александр Кокорин: "Надеюсь, Россия обыграет Египет со счетом 2:0"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин заявил, что надеется на победу сборной России в предстоящем матче группового этапа чемпионата мира-2018 против Египта. Встреча состоится завтра в 21:00 на стадионе "Санкт-Петербург".

- Думаю, первая игра всех удивила. Борьба на каждом участке поля, эмоции ребят и такой счет, - цитирует 27-летнего форварда официальный сайт петербургского клуба. - Главное теперь – так же и продолжать. Хотелось бы, чтобы у Египта мы выиграли всухую, потому что Игорь Акинфеев не любит пропускать. Поэтому надеюсь, что будет 2:0. А дальше – спокойно готовиться к Испании или Португалии.

Нападающий также рассказал, что восстанавливаться после тяжелой травмы, полученной во время домашнего матча 1/8 финала Лиги Европы против "Лейпцига", ему помогала мама.

- Восстанавливаться намного тяжелее, чем тренироваться. Никому этого не пожелаю. Так что эти месяцы... Два получились ужасными, тяжелыми. А вот третий, если говорить о состоянии здоровья, сложился хорошо. Но первые два – просто ужас. Хорошо, что рядом находилась семья. Со мной два месяца была мама, готовила супы. Там же отметил день рождения, приезжали друзья. Так что скучно не было, - сказал Кокорин.

Сейчас Александр занимается по индивидуальной программе на сборе "Зенита" в Австрии.

Россия – Египет: прямая онлайн-трансляция матча – 19 июня 2018 в 21.00