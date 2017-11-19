Александр Кокорин: "Мы вовремя получили по шапке и сейчас наверстываем упущенное"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин после победы над "Тосно" (5:0) в матче 17-го тура чемпионата России отметил, что команда рано расслабилась и подумала, что сможет в полноги обыгрывать соперников из нижней части таблицы. Он также добавил, что доволен тем, что ему удается выходить на поле и забивать голы.

– Хорошо, что все переживали о моей серии без забитых голов, это повод для меня забивать в каждой игре, – сказал в эфире программы "После футбола" Кокорин. – Важно, что мы сегодня выиграли в чемпионате. Задачу в Лиге Европы мы выполнили, было важно переключиться на чемпионат. Как обещал тренер, будем много забивать. Сегодня удалось забить пять, чему мы все рады.

Я доволен, что регулярно выхожу на поле в стартовом составе, что получается быть результативным, забивать. Мы давно не выигрывали, поэтому задача была победить. Неважно, как.

Где-то то в подсознании мы почему-то больше сконцентрировались на Лиге Европы. Немного упустили момент в чемпионате. Расслабились рано, подумали, что "Зенит" в полноги будет обыграть соперников из нижней части таблицы. Но это не так. Вовремя получили по шапке, сейчас наверстываем.

Трансляция матча "Зенит" - "Тосно"