Александр Кокорин: "Мы уже привыкли, что в России начинают ненавидеть, если у футболиста что-то не получается"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил, что доверие со стороны главного тренера для него играет немаловажную роль, информирует ТАСС. Форвард подчеркнул, что хочет стать чемпионом России по итогам сезона-2017/18.
– Как оцените свое нынешнее ментальное состояние? В последнее время вы много забиваете, вас хвалят.
– Сейчас чувствую себя абсолютно спокойно. Доверие тренера играет немаловажную роль. На поле у меня много заданий, удается забивать – это все не может не влиять на самоощущение. У команды и клуба вообще сейчас новый этап. Роберто Манчини уже сумел повлиять на игроков именно в ментальном плане, привнес психологию победителей. Даже если на поле у нас что-то не получается, тренер быстро замечает это и оперативно вносит корректировки, подбадривает, подсказывает, и тебе самому хочется побеждать. У нас впереди много игр, должно быть интересно.
– Чувствуете ли вы, что доверие болельщиков и журналистов начинает возвращаться к вам после не совсем удачного периода в карьере?
– Я стараюсь об этом не думать. У нас в стране мы уже привыкли к тому, что общественность хвалит, если ты играешь хорошо, и сразу начинает ненавидеть, если у тебя что-то не получается или где-то ты повел себя не так, как должен был. В любом коллективе происходят подобные ситуации: когда команда выигрывает – у всех все хорошо и никакого негатива даже быть не может, но когда команда начинает проигрывать, сразу вылезает всякого рода негатив и создается определенное напряжение. К таким моментам надо относиться проще и стараться на них не зацикливаться.
– Главный вызов для вас на данном этапе карьеры?
– Я хочу играть во всех матчах, хочу быть полезным команде, хочу выиграть чемпионат России и как можно дальше пройти в Лиге Европы.
Serenky25
Я реально зарплакал...
17:38 5 августа
Гол еще гол
Да, уж столько наговорил, какой-то странный он, только вот не за то, что не получается, а за то, что футболист чудит и несет что попало, как вот он сам же. Был бы немного аккуратней в поступках и словах больше бы уважали, а после всего, что он показал в последнее время не больно и хочется читать его умозаключения. Легко потерять уважение людей, а вот вернуть тяжело, так что от того, что Кокорин стал болтливым его особо не зауважают, а вот молча докажет что он в самом деле пересмотрел своё поведение и отношение к окружающим, дело за народом не станет. Всем свойственно ошибаться, только публичным людям это в разы больнее бьет. Ждем...
16:22 5 августа
BoRussia
когда у вас вообще что либо получалось ?
15:38 5 августа
tarkys
Раз заговорил, игры не будет, у звезд оно так.
15:26 5 августа