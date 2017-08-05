14:46 5 августа | Футбол — РФПЛ

Александр Кокорин: "Мы уже привыкли, что в России начинают ненавидеть, если у футболиста что-то не получается"

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Нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил, что доверие со стороны главного тренера для него играет немаловажную роль, информирует ТАСС. Форвард подчеркнул, что хочет стать чемпионом России по итогам сезона-2017/18.

– Как оцените свое нынешнее ментальное состояние? В последнее время вы много забиваете, вас хвалят.

– Сейчас чувствую себя абсолютно спокойно. Доверие тренера играет немаловажную роль. На поле у меня много заданий, удается забивать – это все не может не влиять на самоощущение. У команды и клуба вообще сейчас новый этап. Роберто Манчини уже сумел повлиять на игроков именно в ментальном плане, привнес психологию победителей. Даже если на поле у нас что-то не получается, тренер быстро замечает это и оперативно вносит корректировки, подбадривает, подсказывает, и тебе самому хочется побеждать. У нас впереди много игр, должно быть интересно.

– Чувствуете ли вы, что доверие болельщиков и журналистов начинает возвращаться к вам после не совсем удачного периода в карьере?

– Я стараюсь об этом не думать. У нас в стране мы уже привыкли к тому, что общественность хвалит, если ты играешь хорошо, и сразу начинает ненавидеть, если у тебя что-то не получается или где-то ты повел себя не так, как должен был. В любом коллективе происходят подобные ситуации: когда команда выигрывает – у всех все хорошо и никакого негатива даже быть не может, но когда команда начинает проигрывать, сразу вылезает всякого рода негатив и создается определенное напряжение. К таким моментам надо относиться проще и стараться на них не зацикливаться.

– Главный вызов для вас на данном этапе карьеры?

– Я хочу играть во всех матчах, хочу быть полезным команде, хочу выиграть чемпионат России и как можно дальше пройти в Лиге Европы.

Дополнительная информация

http://tass.ru/opinions/interviews/4464222

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Serenky25

Я реально зарплакал...

17:38 5 августа

Гол еще гол

Да, уж столько наговорил, какой-то странный он, только вот не за то, что не получается, а за то, что футболист чудит и несет что попало, как вот он сам же. Был бы немного аккуратней в поступках и словах больше бы уважали, а после всего, что он показал в последнее время не больно и хочется читать его умозаключения. Легко потерять уважение людей, а вот вернуть тяжело, так что от того, что Кокорин стал болтливым его особо не зауважают, а вот молча докажет что он в самом деле пересмотрел своё поведение и отношение к окружающим, дело за народом не станет. Всем свойственно ошибаться, только публичным людям это в разы больнее бьет. Ждем...

16:22 5 августа

BoRussia

когда у вас вообще что либо получалось ?

15:38 5 августа

tarkys

Раз заговорил, игры не будет, у звезд оно так.

15:26 5 августа