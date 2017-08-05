Александр Кокорин: "Мы уже привыкли, что в России начинают ненавидеть, если у футболиста что-то не получается"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил, что доверие со стороны главного тренера для него играет немаловажную роль, информирует ТАСС. Форвард подчеркнул, что хочет стать чемпионом России по итогам сезона-2017/18.

– Как оцените свое нынешнее ментальное состояние? В последнее время вы много забиваете, вас хвалят.

– Сейчас чувствую себя абсолютно спокойно. Доверие тренера играет немаловажную роль. На поле у меня много заданий, удается забивать – это все не может не влиять на самоощущение. У команды и клуба вообще сейчас новый этап. Роберто Манчини уже сумел повлиять на игроков именно в ментальном плане, привнес психологию победителей. Даже если на поле у нас что-то не получается, тренер быстро замечает это и оперативно вносит корректировки, подбадривает, подсказывает, и тебе самому хочется побеждать. У нас впереди много игр, должно быть интересно.

– Чувствуете ли вы, что доверие болельщиков и журналистов начинает возвращаться к вам после не совсем удачного периода в карьере?

– Я стараюсь об этом не думать. У нас в стране мы уже привыкли к тому, что общественность хвалит, если ты играешь хорошо, и сразу начинает ненавидеть, если у тебя что-то не получается или где-то ты повел себя не так, как должен был. В любом коллективе происходят подобные ситуации: когда команда выигрывает – у всех все хорошо и никакого негатива даже быть не может, но когда команда начинает проигрывать, сразу вылезает всякого рода негатив и создается определенное напряжение. К таким моментам надо относиться проще и стараться на них не зацикливаться.

– Главный вызов для вас на данном этапе карьеры?

– Я хочу играть во всех матчах, хочу быть полезным команде, хочу выиграть чемпионат России и как можно дальше пройти в Лиге Европы.