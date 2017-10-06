Александр Кокорин: "Мы с Дзюбой поняли, что реально забить 35 голов на двоих"

Нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кокорин отметил, что спокойно отнесся к цели забить 35 голов за сезон, поставленной перед ним и Артемом Дзюбой главным тренером питерцев Роберто Манчини. Он также добавил, что это реально осуществить.

– В начале сезона Манчини сказал, сколько вы с Артемом должны забить голов (в интервью "СЭ" специалист поставил для форвардов планку – 35 голов). Не удивились этому?

– Нет. Он поделил 35 мячей на двоих – по 15-17 голов. И если ты нападающий и играешь весь сезон, то это нормальное количество мячей, которые ты и должен делать, – сказал Кокорин в эфире телеканала "Россия 24". – Поэтому не удивились, просто посчитали, по сколько должны забить и поняли, что это реально.

– Вы уже почти выполнили план.

– Нет, еще где-то половина осталась (улыбается).

Напомним, Манчини в начале сезона поставил перед Кокориным и Дзюбой цель забить на двоих 35 голов. Нападающим осталось забить 19 мячей. На счету Дзюбы только один гол, а у Кокорина – 15 (8 – в премьер-лиге).