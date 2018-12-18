Александр Кокорин: "Мы находимся в СИЗО незаконно"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин в ходе рассмотрения в Мосгорсуде жалобы на продление срока ареста самого игрока, а также хавбека "Краснодара" Павла Мамаева, брата форварда Кирилла Кокорина и друга полузащитника, детского футбольного тренера Александра Протасовицкого заявил, что все они находятся в СИЗО незаконно.

Напомним, что 5 декабря Тверской районный суд Москвы рассмотрел ходатайство следствия о продлении срока ареста футболистам до 8-го февраля и принял решение его удовлетворить. Защита футболистов подала апелляции на это решение суда.

- Уже больше двух месяцев разбираемся! Мы нашли все доказательства, которые подтверждают: мы тут находимся незаконно! Мне не очень понятно, почему на каждом суде не могут приобщить видео и экспертизы. Там все понятно. Очень хотелось бы, чтобы вы все это посмотрели. Надеюсь на ваш профессионализм. Это легкий вред. Удар мой пришелся потерпевшему не в голову. Поддерживаю своих адвокатов, - заявил Кокорин.

Напомним, что все четверо находятся в одной камере в СИЗО-2 "Бутырка" и выступают по видеосвязи.

Мамаев, Кокорины и Протасовицкий были заключены в СИЗО до 8 декабря по делу об избиении федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой. Впоследствии суд продлил их арест до 8 февраля.

Отпустят ли Кокорина и Мамаева? Live!