Александр Кокорин: "Может, Манчини заберет меня с собой?"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин пошутил про слухи об уходе главного тренера Роберто Манчини из петербургского клуба. Он также добавил, что ему очень приятны слова наставника о том, что он суперзвезда.
– Недавно Роберто Манчини сказал, что вы – суперзвезда. Такие слова тренера приятны?
– Если он именно так сказал, это очень приятно. Самая большая похвала, которая может быть, – сказал Кокорин.
– Вы раскрылись при Манчини. На вас как-то влияют слухи о возможном уходе итальянца?
– На меня – нет. На Манчини, возможно, будут влиять. Может, он меня с собой заберет (смеется)? (Сергей ЯРЕМЕНКО)
Напомним, ранее сообщалось, что Манчини интересуется "Ювентус", а также сборные Италии и Австралии.
Летучий итальянец. Все слухи об уходе Роберто Манчини из "Зенита" // Роберто Манчини: "Кокорин мог бы играть за любой европейский клуб"
green-euro
сборную австралии он реально усилит
15:10
ravilius777
Двумя бездарями в стране стало бы меньше
13:42
футбол>2018
Суперзвезда кастрированная.....................
12:45
Sandberg
Такую суперзвезду обязательно заберет. В сборную Италии. Ну на худой конец - в сборную Австралии)
12:05
Артур Дент
Пусть в сборную Австралии заберет
11:57
баламошка
Как замечательно быть идиотом) Бугага)
11:17