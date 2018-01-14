Александр Кокорин: "Может, Манчини заберет меня с собой?"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин пошутил про слухи об уходе главного тренера Роберто Манчини из петербургского клуба. Он также добавил, что ему очень приятны слова наставника о том, что он суперзвезда.



– Недавно Роберто Манчини сказал, что вы – суперзвезда. Такие слова тренера приятны?

– Если он именно так сказал, это очень приятно. Самая большая похвала, которая может быть, – сказал Кокорин.

– Вы раскрылись при Манчини. На вас как-то влияют слухи о возможном уходе итальянца?

– На меня – нет. На Манчини, возможно, будут влиять. Может, он меня с собой заберет (смеется)? (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Напомним, ранее сообщалось, что Манчини интересуется "Ювентус", а также сборные Италии и Австралии.

Летучий итальянец. Все слухи об уходе Роберто Манчини из "Зенита" // Роберто Манчини: "Кокорин мог бы играть за любой европейский клуб"