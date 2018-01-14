11:06 | Футбол — РФПЛ

Александр Кокорин: "Может, Манчини заберет меня с собой?"

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Нападающий "Зенита" Александр Кокорин пошутил про слухи об уходе главного тренера Роберто Манчини из петербургского клуба. Он также добавил, что ему очень приятны слова наставника о том, что он суперзвезда.

– Недавно Роберто Манчини сказал, что вы – суперзвезда. Такие слова тренера приятны?

– Если он именно так сказал, это очень приятно. Самая большая похвала, которая может быть, – сказал Кокорин.

– Вы раскрылись при Манчини. На вас как-то влияют слухи о возможном уходе итальянца?

– На меня – нет. На Манчини, возможно, будут влиять. Может, он меня с собой заберет (смеется)? (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Напомним, ранее сообщалось, что Манчини интересуется "Ювентус", а также сборные Италии и Австралии.

Летучий итальянец. Все слухи об уходе Роберто Манчини из "Зенита" // Роберто Манчини: "Кокорин мог бы играть за любой европейский клуб"

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КОММЕНТАРИИ (6)
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green-euro

сборную австралии он реально усилит

15:10

ravilius777

Двумя бездарями в стране стало бы меньше

13:42

футбол>2018

Суперзвезда кастрированная.....................

12:45

Sandberg

Такую суперзвезду обязательно заберет. В сборную Италии. Ну на худой конец - в сборную Австралии)

12:05

Артур Дент

Пусть в сборную Австралии заберет

11:57

баламошка

Как замечательно быть идиотом) Бугага)

11:17