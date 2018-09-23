Александр Кокорин: "Много голов, борьбы, красная карточка - "Зенит" заслуженно победил"

Форвард "Зенита" Александр Кокорин после матча с "Локомотивом" (5:3) рассказал о своих впечатлениях после первой игры за полгода. Из-за травмы Кокорин пропустил чемпионат мира и начало текущего сезона.

- Ощущения отличные. Был в предвкушении возвращения на поле, много тренировался и наконец-то вернулся в режим команды, - отметил Кокорин. - По мне игра была очень динамичной, боролись до конца. Много голов, борьбы, красная карточка – было все. Мы заслуженно победили.

- "Зенит" владел подавляющим преимуществом?

- Не видел третий гол в наши ворота, потому что разминался. Второй был забит с рикошета, "Локомотиву" повезло. Кто не видел матч, может подумать, что была примерно равная игра, но "Зенит" много не забил в первом тайме. "Локомотиву" тоже надо отдать должное, у него хорошая атака с сильными исполнителями. Главное, что мы три очка взяли.

- После своего гола Дзюба подбежал к вам, что сказал?

- Да он радовался как всегда, на испанском кричал. Ничего нового.

- После тяжелой травмы не побоитесь вступать в борьбу?

- Я и без травм боюсь идти в стыки, поэтому ничего сейчас не поменялось. Это все психология, до первого стыка есть страх, а потом забываешь. (Игорь Новиков)

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