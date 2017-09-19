Александр Кокорин: "Мне комфортно играть с Дзюбой"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил, что ему нравится играть в атаке в связке с Артемом Дзюбой. 18 сентября питерцы разгромили "Уфу" в матче 10-го тура чемпионата России (3:0). Кокорин забил третий мяч в поединке, а также стал автором голевой передачи.

- Последние игры мне комфортно с Дзюбой, - сказал Кокорин в интервью клубной пресс-службе. - Понимаем друг друга, приятно играть. Хорошо, что у нас получается.

- Многие называют Паредеса системообразующим игроком, но последние матчи команда провела без него. Можно ли сказать, что "Зенит" научился обходиться без ведущих игроков?

- Не то, что можно - нужно. У нас много игроков. Нобоа выдает хорошие игры, Краневиттер в порядке. Все хотят играть, поэтому такая борьба на каждой позиции.

- "Зенит" играет четыре матча за 10 дней. Вам хватает свободного времени на что-то, кроме сна?

- Нет. Но мы понимаем, что это часть работы, нам нравится играть, а не тренироваться. Отдыхать в отпуске будем.

- Голы вы празднуете с одним и тем же жестом. Он навсегда теперь останется?

- Пока мне нравится. А там подумаю. А то до этого делали жесты, а их разнесли на всю страну.

Скорее всего, Кокорин имеет в виду короткое видео, где они с Дзюбой подносят ладони к лицу, изображая усы. По мнению многих, игроки таким образом передали "привет" главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову.

Трансляция матча "Зенит" - "Уфа"