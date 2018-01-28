Александр Кокорин: "Мне далеко до вице-капитанства"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин в интервью пресс-службе клуба после победы над "Гуанчжоу Эвергранд" (4:1) сказал, что не акцентирует внимания на том, что он выходил в товарищеских матчах с капитанской командой. Капитан команды Доменико Кришито получил повреждение в двусторонке и досрочно покинул расположение клуба.

- Каково с капитанской повязкой?

- Я стараюсь не обращать на это внимание, потому что знаю, что капитан – Миммо. А это так... Нужно кому-то быть.

- А обсуждалось уже, кто будет вице-капитаном?

- Не обсуждалось. Я думаю, мне далеко до этого.