Александр Кокорин: "Мне далеко до вице-капитанства"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин в интервью пресс-службе клуба после победы над "Гуанчжоу Эвергранд" (4:1) сказал, что не акцентирует внимания на том, что он выходил в товарищеских матчах с капитанской командой. Капитан команды Доменико Кришито получил повреждение в двусторонке и досрочно покинул расположение клуба.
- Каково с капитанской повязкой?
- Я стараюсь не обращать на это внимание, потому что знаю, что капитан – Миммо. А это так... Нужно кому-то быть.
- А обсуждалось уже, кто будет вице-капитаном?
- Не обсуждалось. Я думаю, мне далеко до этого.
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2018-01-28-aleksandr-kokorin-glavnoe-tak-zhe-prodolzhit-v-sezone-i-chempionate.htm