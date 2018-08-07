00:56 | Футбол — РПЛ

Александр Кокорин: "Лунев - вылитый Том Круз "


Нападающий Александр Кокорин и голкипер Андрей Лунев в интервью пресс-службе "Зенита"​ сравнили друг друга с актерами.

– На кого из актеров вы похожи? Давайте Андрей скажет про Сашу и наоборот.

Кокорин: Ну, Андрюша по мне Том Круз вылитый. Или Джонни Депп.

Лунев: Кокорин похож на Хита Леджера, который Джокера играл.

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Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2018-08-06-esli-slushat-dzyubu-eshche-i-v-mashine-to-golova-lopnet-kokorin-i-lunev-poobshchalis-s-bolelshchikam.htm

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