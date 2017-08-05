Александр Кокорин: "Луческу в "Зените" не хватило времени"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил, что при экс-главном тренере команды Мирче Луческу многое не получалось у всего коллектива, информирует ТАСС. Форвард подчеркнул, что действующий наставник команды Роберто Манчини много работает с игроками индивидуально.

– Какое главное различие между Мирчей Луческу и Роберто Манчини?

- Сравнивать кого-то с кем-то, наверное, неправильно. Могу отметить, что Манчини очень много работает с игроками индивидуально. Добавилась работа по линиям: тренер отдельно объясняет нюансы игры отдельно защитникам, полузащитникам и нападающим. Стало больше тактических занятий. Если Роберто считает, что какой-то игрок должен сыграть не на своей позиции, то он обязательно объяснит, как правильно это делать, куда бежать, какое игровое задание выполнять в тот или иной момент. Раньше этому фактору уделялось меньше времени.

– Почему у Луческу не получилось с "Зенитом"?

– Мне кажется, ему где-то не хватило времени. Многие игроки при нем ушли, команда перестраивалась, было много травм. Я бы не сказал, что что-то не получилось конкретно у Луческу – не получилось у всех нас.