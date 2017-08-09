Александр Кокорин: "Краневиттер потихоньку вливается в "Зенит"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин после матча 5-го тура чемпионата России против "Урала" (1:1) заявил, что первый тайм в исполнении команд "получился непонятный". Форвард высказал мнение, что новый полузащитник питерцев Матиас Краневиттер постепенно вливается в коллектив.

– Что можете сказать о Краневиттере? Сегодня пару неплохих передач он отдал на вас.

– Потихоньку вливается. Кто-то может сразу выйти и показать хорошую игру, у кого-то может получиться не сразу. Посмотрим. Вообще, лучше задавать этот вопрос тренеру, все-таки он ему давал какие-то установки.

– Согласитесь с тем, что матч был волнообразный – то "Зенит" давил, то "Урал"?

– Первый тайм получился непонятный – обе команды создавали полумоменты. Во второй половине игра стала поживее – и моменты, и удары возникали. Повторюсь, расстроены, что не сумели выиграть. (Сергей ЦИММЕРМАН)

Трансляция матча "Урал" – "Зенит"