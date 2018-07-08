Александр Кокорин: "Комментатор не должен рассказывать какие-то истории о своей жизни"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин высказал мнение, что в футболе разбираются только те комментаторы, которые сами играли в футбол.

"Разбираются ли комментаторы в футболе? Я думаю, нет. Если кто-то играл, то разбирается.



Если просто комментирует, то, конечно, за счет опыта обсуждения десятками лет игр что-то учится. По мне, комментатор должен совершенно объективно говорить о том, что происходит, а не рассказывать какие-то истории о своей жизни.



Константин Генич и Дмитрий Шнякин играли в футбол? Там смешные истории. Это не назовешь игрой в футбол", - сказал Кокорин в эфире прямого эфира официального канала "Зенита" на YouTube.

Генич начал начал играть в футбол в школе московского "Динамо", в 9 лет перешел в СДЮШОР "Спартака".



Большую часть карьеры играл в "Химках" и "Амкаре". 1 ноября 2003 Генич забил победный гол в ворота "Факела", который позволил "Амкару" выйти в Премьер-лигу.

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