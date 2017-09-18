Александр Кокорин: "Как мне в роли лучшего бомбардира? Мне хорошо!"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин после победы в домашнем матче 10-го тура чемпионата России над "Уфой" (3:0) отметил, что во второй половине игры команда берегла силы.

– "Уфа" чем– то удивила сегодня?

– К сожалению, у них сегодня не получилось. Мы забили быстрые голы, и они бросили играть.

– Вам не показалось, что во втором тайме команда подсела?

– Да, подсела, но это потому, что у нас получалась игра. "Уфа" не имела подходов к нашей штрафной и мы уже берегли силы.

– Что случилось с голом Дзюбы?

– Как по мне, это чистый гол. Дзюба большой форвард, может, он подвинул корпусом соперника. Лучше эпизод посмотреть на видео.

– Дзюба расстроился?

– Да, огорчился, он хотел сегодня забить. Ничего страшного, забьет в следующей игре.

– Как вам в роли лучшего бомбардира?

– Мне хорошо! Мы выигрываем, я забиваю, все отлично. (Артем РЯБОВОЛ)

Трансляция матча "Зенит" – "Уфа" //

Кокорин забил "Уфе". До цели осталось – 22 гола