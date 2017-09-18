Александр Кокорин: "Как мне в роли лучшего бомбардира? Мне хорошо!"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин после победы в домашнем матче 10-го тура чемпионата России над "Уфой" (3:0) отметил, что во второй половине игры команда берегла силы.
– "Уфа" чем– то удивила сегодня?
– К сожалению, у них сегодня не получилось. Мы забили быстрые голы, и они бросили играть.
– Вам не показалось, что во втором тайме команда подсела?
– Да, подсела, но это потому, что у нас получалась игра. "Уфа" не имела подходов к нашей штрафной и мы уже берегли силы.
– Что случилось с голом Дзюбы?
– Как по мне, это чистый гол. Дзюба большой форвард, может, он подвинул корпусом соперника. Лучше эпизод посмотреть на видео.
– Дзюба расстроился?
– Да, огорчился, он хотел сегодня забить. Ничего страшного, забьет в следующей игре.
– Как вам в роли лучшего бомбардира?
– Мне хорошо! Мы выигрываем, я забиваю, все отлично. (Артем РЯБОВОЛ)
Трансляция матча "Зенит" – "Уфа" //
Кокорин забил "Уфе". До цели осталось – 22 гола
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @zenit_spb #НашФутбол #РФПЛ. 10-й тур. #ЗенитУфа 3:0 77' Александр Кокорин @kokorink9 pic.twitter.com/nQd45Wnzog– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 18 сентября 2017 г.