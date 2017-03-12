Александр Кокорин: "Хотелось бы, чтобы судьи работали более внимательно"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин в перерыве матча 19-го тура чемпионата России с "Амкаром" надеется на то, что судьи будут работать более внимательно. Форвард уверен, что бригада арбитров отменила чистое взятие ворот.

- Все знаем, что "Амкар" хорошо обороняется, мы пытаемся забить, - сказал Кокорин в интервью телеканалу "Наш футбол". - Никто не хочет проигрывать. Погодные условия? Они одинаковые для всех.

Сейчас посмотрели - был забит чистый гол. Мяч пересек линию ворот на два метра. Хотелось бы, чтобы судьи работали более внимательно, ведь камер здесь много.

Трансляция матча "Амкар" - "Зенит"