12:29 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Александр Кокорин: "Хотелось бы, чтобы судьи работали более внимательно"

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Нападающий "Зенита" Александр Кокорин в перерыве матча 19-го тура чемпионата России с "Амкаром" надеется на то, что судьи будут работать более внимательно. Форвард уверен, что бригада арбитров отменила чистое взятие ворот.

- Все знаем, что "Амкар" хорошо обороняется, мы пытаемся забить, - сказал Кокорин в интервью телеканалу "Наш футбол". - Никто не хочет проигрывать. Погодные условия? Они одинаковые для всех.

Сейчас посмотрели - был забит чистый гол. Мяч пересек линию ворот на два метра. Хотелось бы, чтобы судьи работали более внимательно, ведь камер здесь много.

Трансляция матча "Амкар" - "Зенит"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 19-й тур
Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Хотелось бы, чтобы таким говнофутболёрам место было в фнл...

13:32

Vizioso

Разозлиться на подобную "несправедливость" и банок пять положить на бумаге уступающему в классе оппоненту - это не по-нашему. По-нашему - поныть на угнетение со стороны людей в чёрном:)

12:47

shpasic

мало того, что не было команды по свистку - судья шёл с поднятой вверх ладонью, обозначая свободный удар) но бездарность Кокорина это никак не оправдывает)

12:46

serzheo

И не один, а два, ибо команды "по свистку" - не было. И пенальти надо было ставить. И рука у Дзюбы, в штрафной, была игровая (отскок, пенальти за такое никогда не ставят) и гол был сомнительный - и по борьбе и по офсайду. Все так, Ленивый Кока, все так. Но вы то почему в атаке ничего создать не можете? АААА ?

12:42

marksan

Играть надо Кокоша, а не выпрашивать у судей мифические голы!

12:32

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