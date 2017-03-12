Александр Кокорин: "Хотелось бы, чтобы судьи работали более внимательно"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин в перерыве матча 19-го тура чемпионата России с "Амкаром" надеется на то, что судьи будут работать более внимательно. Форвард уверен, что бригада арбитров отменила чистое взятие ворот.
- Все знаем, что "Амкар" хорошо обороняется, мы пытаемся забить, - сказал Кокорин в интервью телеканалу "Наш футбол". - Никто не хочет проигрывать. Погодные условия? Они одинаковые для всех.
Сейчас посмотрели - был забит чистый гол. Мяч пересек линию ворот на два метра. Хотелось бы, чтобы судьи работали более внимательно, ведь камер здесь много.
Проба положительна
Хотелось бы, чтобы таким говнофутболёрам место было в фнл...
13:32
Vizioso
Разозлиться на подобную "несправедливость" и банок пять положить на бумаге уступающему в классе оппоненту - это не по-нашему. По-нашему - поныть на угнетение со стороны людей в чёрном:)
12:47
shpasic
мало того, что не было команды по свистку - судья шёл с поднятой вверх ладонью, обозначая свободный удар) но бездарность Кокорина это никак не оправдывает)
12:46
serzheo
И не один, а два, ибо команды "по свистку" - не было. И пенальти надо было ставить. И рука у Дзюбы, в штрафной, была игровая (отскок, пенальти за такое никогда не ставят) и гол был сомнительный - и по борьбе и по офсайду. Все так, Ленивый Кока, все так. Но вы то почему в атаке ничего создать не можете? АААА ?
12:42
marksan
Играть надо Кокоша, а не выпрашивать у судей мифические голы!
12:32