Александр Кокорин: "Хорошо, что Манчини верит в меня"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин после победы над "Спартаком" (5:1) в матче 4-го тура чемпионата России отметил, что его игра в этом сезоне улучшилась в связи со сменой позиции. Также футболист отметил, что петербургский клуб провел один из лучших матчей против красно-белых.

– Влияние тренера на мою игру? Все вместе, я же не один на поле выхожу, – сказал во флеш-интервью Кокорин. – Вы видели игру. Не дали сопернику ни шанса. Что касается меня, то, может, у меня позиция поменялась. Давно я не играл впереди, поэтому хорошо, что главный тренер верит в меня и ставит меня вперед.

Думаю, что все от настроя. Помню последний матч в Москве, который наверное, провалили. Многие специалисты об этом говорили. Нам хотелось обыграть "Спартак" дома. Проиграть сегодня или сыграть вничью мы просто не могли. Наверное, это был один из лучших матчей со "Спартаком". Большое спасибо болельщикам. Не помню, когда в последний раз было столько народу на дерби.

Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"