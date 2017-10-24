Александр Кокорин: "Хочу встретиться и пообщаться с Путиным"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин сказал, что хочет встретиться с Президентом России Владимиром Путиным. Форвард посетил деревню SOS в городе Пушкин и ответил на вопросы детей в рамках проекта "Школа героев".

- С каким известным человеком вы бы хотели встретиться и пообщаться лично?

- Много таких людей… Наверное, если выбирать одного человека, то с Владимиром Владимировичем Путиным.