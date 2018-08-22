Александр Кокорин - Дзюбе: "Поменьше седых волос, ведь ты не молодеешь, как Златан"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин поздравил одноклубника и форварда сборной России Артема Дзюбу с 30-летием.

- Дорогой Артем, хочу пожелать тебе в твоем нелегком деле поменьше седых волос, крепкого здоровья, терпения со всеми нами. Вроде у тебя все есть: семья, друзья, - цитирует "Матч ТВ" Кокорина. - Не хватает с командой побольше титулов, побольше голов. Ты не молодеешь, ты не как Златан (36-летний Ибрагимович. - Прим. "СЭ"). Поэтому всего хорошего, мы с тобой! Обнял тебя. Наслаждайся своим днем.

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