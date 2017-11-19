Александр Кокорин: "Дзюба к ребенку очень спешил, даже меня не подождал"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин после победы над "Тосно" (5:0) в матче 17-го тура чемпионата России отметил, что в раздевалке все поздравили форварда Артема Дзюбу с забитым голом. Он также добавил, что Дзюба очень спешил к ребенку, поэтому не стал отвечать на вопросы журналистов.

Напомним, Дзюба игре с "Тосно" забил второй гол в сезоне в 22-й встрече и первый в чемпионате России-2017/18.

– Артема Дзюбу в раздевалке подкололи или поздравили?

– Поздравили, конечно, - сказал Кокорин.

– Почему Артем, забив мяч, подбежал именно к Мише Кержакову?

– Не знаю. Может, они о чем-то договаривались. А что касается того, что не остановился, – знаю, что к ребенку спешил очень сильно. Даже меня не подождал (смеется). (Артем РЯБОВОЛ)

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