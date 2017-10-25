Александр Кокорин: "Дриусси выучил несколько слов на русском? Это не так"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин признался, что общение с аргентинскими игроками команды складывается непросто, поскольку они не знают английского языка. Летом состав сине-бело-голубых пополнили 5 игроков из этой страны - Эмануэль Маммана, Матиас Краневиттер, Себастьян Дриусси, Леандро Паредес и Эмилиано Ригони.

- С аргентинцами тяжело общаться, потому что они не знают английский - может быть, в школе плохо учились (смеется), - сказал Кокорин в эфире "Радио Зенит". - Хотя нам интересно расспросить их обо всем.

- Маммана говорил, что Дриусси выучил несколько слов на русском.

- Нет, это не так.