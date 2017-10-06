Александр Кокорин: "Даже прямым конкурентам тяжело с "Зенитом" играть на равных"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин в эфире телеканала "Россия 24" сказал, что у клуба есть задача побеждать в Лиге Европы. По его словам, если сине-бело-голубые находятся в форме, с ними сложно играть даже конкурентам.

– Вы опережаете "Локо" всего на два очка, но все говорят, что "Зенит" выглядит очень уверенно. Вы сами это ощущаете?

– Когда "Зенит" готов игре, и все полностью выкладываются, то мы видели, что даже прямым конкурентам тяжело с ним играть на равных.

– У вас есть четкая задача на Лигу Европы?

– Нет, просто нужно побеждать.

– В Лиге Европы?