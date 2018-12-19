Александр Кокорин: "Читаю Новый Завет. Буду рад чаще общаться со священником"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин​ читает Новый Завет в СИЗО и посещает храм, сообщает "Известия". 27-летний россиянин признался, что хотел бы чаще видеться со священником.

Напомним, что Кокорин вместе с хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым​ были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка". Недавно суд продлил арест футболистам до 8 февраля 2019 года.

– Читаю Новый Завет. Считаю, главное – как ты веришь, – приводит слова Кокорина "Известия". – Передайте священнику, что я был бы рад чаще с ним общаться.

Вместе в храм Мамаев и Кокорин не ходят: подельники не должны пересекаться в СИЗО, поэтому сидят в разных камерах и не видят друг друга ни на прогулках, ни в бане, ни в тренажерной комнате.